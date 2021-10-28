«Газпром» нацелен на расширение производства сжиженного природного газа для поставок на внешний и внутренний рынки

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 октября 2021, 17:05

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о реализации проектов в области производства и поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Отмечено, работа компании в этом перспективном направлении позволит усилить позиции «Газпрома» на зарубежных рынках и более гибко решать задачи надежного газоснабжения российских потребителей.

На северо-западе страны, в районе п. Усть-Луга, «Газпром» и «РусГазДобыча» ведут сооружение Комплекса по переработке этансодержащего газа. Он будет включать крупнейший в регионе Северо-Западной Европы крупнотоннажный завод по производству сжиженного газа. Его мощность — 13 млн тонн в год.

Одновременно в Ленинградской области продолжается реализация проекта строительства комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая». Мощность завода составит 1,5 млн тонн в год. Прорабатывается возможность строительства еще одного среднетоннажного СПГ-завода — в районе Владивостока.

Отдельное внимание «Газпром» уделяет развитию малотоннажных СПГ-комплексов — например, для подачи газа в удаленные от магистральных газопроводов населенные пункты. Первый проект реализован в Пермском крае — здесь с 2014 года действует мини-завод СПГ и три станции приема, хранения и регазификации природного газа. Доступ к газу получили более 2,2 тыс. домовладений и 10 котельных в Ильинском, Карагайском и Сивинском районах. Сейчас «Газпром» работает над реализацией подобных проектов в Томской и Сахалинской областях.

Идет активная работа по расширению использования СПГ на транспорте — автомобильном, водном и железнодорожном. Например, перевозку изотермических контейнеров с жидким гелием с Амурского газоперерабатывающего завода осуществляют специальные тягачи «КАМАЗ», работающие на СПГ. Кроме того, в рамках Петербургского международного газового форума — 2021 подписаны соглашения по малотоннажным СПГ-комплексам в Амурской и Волгоградской областях, что, в частности, будет способствовать расширению рынка газомоторного топлива.

В августе 2021 года компания «Газпром нефть» завершила строительство первого в России судна-бункеровщика «Дмитрий Менделеев» для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом. В 2020 году при поддержке «Газпрома» построено первое в стране речное пассажирское судно «Чайка СПГ».

Группа «Газпром» также планирует расширение использования СПГ на собственном железнодорожном транспорте. Так, по заказу ООО «Газпромтранс» разработан маневровый локомотив на сжиженном природном газе. Планируется, что первый такой локомотив поступит для опытно-промышленной эксплуатации до конца текущего года.

Вопрос о реализации проектов в области производства и поставок сжиженного природного газа будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI