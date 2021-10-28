«Газпром» ведет активную работу по газификации и догазификации в Томской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 октября 2021, 20:20

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Стороны обсудили ход газификации региона. Отмечено, что в мае текущего года «Газпром» ввел в эксплуатацию газопровод-отвод, газораспределительную станцию (ГРС) «Победа» и межпоселковый газопровод в Шегарском районе. Возможность подключиться к сетевому газу получили около тысячи домовладений и три коммунальные котельные в п. Победа, д. Оськино и мкр Лебединка.

В Асиновском районе завершено строительство газопровода-отвода и ГРС «Асино» и нескольких межпоселковых газопроводов. Их ввод в эксплуатацию обеспечит условия для газификации домовладений и котельных, в частности, в г. Асино, районных центрах Первомайское и Зырянское, а также в д. Старо-Кусково, с. Ново-Кусково, д. Феоктистовке. В дальнейшем «Газпром» начнет сооружение газопровода-связки от ГРС-2 в г. Томске до врезки в газопровод к п. Мирный Томского района.

«Газпром» также реализует проект автономной газификации населенных пунктов, расположенных далеко от магистральных газопроводов. Начато сооружение первой очереди комплекса по сжижению природного газа в районе ГРС «Каргала» и пяти станций приема, хранения и регазификации газа. Доступ к газу появится у потребителей в Бакчарском, Кожевниковском, Тегульдетском, Чаинском, Шегарском районах.

Кроме того, полным ходом ведется работа по догазификации домовладений в газифицированных населенных пунктах. В настоящее время получено около 4,4 тыс. заявок потребителей. Из них около 700 заявок уже выполнено — газовые сети подведены к границам участка, около 400 потребителей подключились к газу. Сбор заявок продолжается.

Алексей Миллер и Сергей Жвачкин также обсудили участие компании в реализации новых социально значимых проектов в регионе.

Справка

Между «Газпромом» и Администрацией Томской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 стороны подписали актуализированную Дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома». Документ рассчитан на 2021–2023 годы.

На территории Томской области действуют пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В рамках программы «Газпром — детям» в Томской области построены закрытый легкоатлетический манеж и спортивный центр с искусственным льдом (г. Томск), многофункциональные спортивные площадки.

Подать заявку на подключение в рамках догазификации потребитель может по нескольким каналам. Например, в клиентских центрах компаний Группы «Газпром межрегионгаз» и в многофункциональных центрах, через федеральный или региональные порталы государственных услуг, на специализированном сайте единого оператора газификации РФ https://connectgas.ru/. Площадки Группы «Газпром межрегионгаз» и единого оператора газификации работают в формате «единого окна». Помимо подачи заявки здесь можно, в частности, рассчитать примерную стоимость строительства сетей в границах земельного участка, приобрести газоиспользующее оборудование (котел, газовую плиту, прибор учета газа) и заказать его установку.

Управление информации ПАО «Газпром»

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