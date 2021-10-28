В СФ состоялось совещание о мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам С. Рябухин.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области провел совещание на тему «О мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции».

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В совещании приняли участие председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области сенаторы РФ, руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин, представители Министерства финансов РФ, МВД РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Росалкогольрегулирования, Роспотребнадзора, Союза производителей алкогольной продукции.

Участники мероприятия обсудили ситуацию с отравлениями метанолом в субъектах РФ, меры по борьбе с контрафактным алкоголем, предложения по совершенствованию правового регулирования рынка алкогольной продукции.

Сергей Рябухин напомнил, что за последнее время парламентарии подготовили около 30 поправок в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс РФ, КоАП РФ. Часть из них уже стали законами, остальные находятся на рассмотрении.

Сенатор обратил внимание на последние случаи отравления метанолом. «Почему происходят эти трагические события при наличии таких серьезных изменений в законодательство», — поставил вопрос парламентарий.

Игорь Алешин сообщил, что благодаря принятым изменениям в законодательство были перекрыты основные каналы сбыта нелегальной продукции. «Многое делается по перекрытию каналов интернет-торговли. Важная работа была проведена по поштучному учету, что позволило отследить, чтобы в торговлю поступала только качественная продукция».

Комментируя случаи отравления, он отметил, что их основной причиной послужил метанол, перемещение которого в настоящее время никак не контролируется.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сообщил, что за последние пять лет вместе с введением новых законов, ужесточающих оборот алкоголя, система нелегального оборота диверсифицировалась и стала гораздо более локализованной. «Сегодня основной объем нелегального алкоголя производится в промзонах и гаражах, в непосредственной близости от точек сбыта. Отлажена методика снабжения магазинов этой продукцией через закрытые телеграм-каналы и так далее. То есть, мы имеем дело с устойчивой, сформированной системой нелегального производства и оборота алкогольной продукции, не имеющей отношения к промышленному производству, это увеличивает опасность. Люди, которые работают в промзонах и гаражах, разливают то, что у них есть под рукой, а зачастую это метанол, который нельзя отличить от этанола».

Он затронул тему высоких ставок акцизов на алкоголь, что привело к повышению ценам на легальный алкоголь. Он также отметил, что в 45 процентах населенных пунктов отсутствуют магазины с лицензией и высок риск продажи нелегальной продукции. Также, по его мнению, необходимо ввести регулирование производства и оборота метанола.

Необходимо добиться полной прослеживаемости алкогольной продукции, а также ввести лимитирование этилового спирта, чтобы предотвратить его использование для производства нелегального алкоголя

Анатолий Артамонов подчеркнул, что необходимо обеспечить должный контроль за алкогольной продукцией. По его словам, необходимо добиться полной прослеживаемости алкогольной продукции, а также ввести лимитирование этилового спирта, чтобы предотвратить его использование для производства нелегального алкоголя.

Говоря о применения метанола, сенатор указал, что речь идет об умышленном отравлении части наших граждан. Это можно рассматривать даже в качестве диверсии, считает он. Анатолий Артамонов призвал ужесточить ответственность за то, что метанол оказался в розничном обороте. «Мы должны вносить изменения и в Уголовный кодекс РФ, этот продукт должен попадать в разряд ядов».

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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