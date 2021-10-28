Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-66#Космический урок28.10.2021 20:34

В пятницу состоится очередной Космический урок

В пятницу, 29 октября 2021 года в 11:00 по московскому времени Госкорпорация «Роскосмос» совместно с партнерами проведет проектный урок по теме «Орбитальный биологический автоматический модуль. (Теплица за бортом)» с участием ребят из Детского технопарка «Кванториум» Томска, Кемеровского Центра «УникУм», школы Красноярска «Комплекс «Покровский» и Троицкой «Гимназии имени Н.В. Пушкова».

К уроку присоединятся Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Александр Лазуткин и ведущий научный сотрудник Лаборатории биологических систем жизнеобеспечения в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских. Вместе с участниками урока они обсудят возможные параметры космических оранжерей, их конструкции и факторы космического полета, влияющие на исследования.

Кроме того, в прямом включении с Международной космической станции, космонавт Роскосмоса Пётр Дубров ответит на вопросы участников урока о возможностях и видах размещения теплицы как на МКС, так и за ее пределами, и расскажет о своем опыте выращивании растений. Все желающие смогут присоединиться к прямой трансляции на официальном аккаунте «Роскосмос» социальной сети ВКонтакте.

По итогам урока авторы тематических проектов смогут получить замечания и пожелания экспертов, чтобы продолжить работу по созданию Орбитального биологического автоматического модуля.

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