В. Новожилов: Рост доходов говорит о стабилизации ситуации в экономике Архангельской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в сессии областного Собрания депутатов.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках работы в регионе принял участие в сессии областного Собрания депутатов.

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Сенатор отметил, что ключевой вопрос повестки сессии — изменения в бюджет Архангельской области. Доходная часть регионального бюджета увеличена более чем на 7 млрд руб. Парламентарий уточнил, что наибольшее увеличение достигнуто по налогу на прибыль организаций — казна получила дополнительно свыше 5,3 млрд руб.

«При этом 2,8 миллиарда рублей направлено на погашение дефицита бюджета. Почти 1,5 миллиарда выделили на госрегулирование тарифов, более 500 миллионов — на финансирование медицинских учреждений, 150 миллионов рублей — на льготное лекарственное обеспечение», — сказал Виктор Новожилов.

«Рост доходов региона говорит о стабилизации ситуации в экономике Архангельской области. Безусловно, радует, что дополнительные средства пойдут на расходы социальной сферы: это школы, фельдшерско-акушерские пункты. Также в рамках этих средств запланированы работы по трассе Архангельск — Онега», — подчеркнул сенатор.

В ходе поездки Виктор Новожилов также встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Архангельской области Они обсудили направления работы регионального правительства и Поморского землячества, аспекты, связанные с отменой экологической экспертизы при строительстве объектов в Арктической зоне, взаимодействие парламентариев, представляющих регион в Федеральном Собрании РФ.

«Согласен с позицией губернатора: важно объединить усилия депутатов Государственной Думы и сенаторов от Архангельской области. Мы сможем добиться реализации гораздо больших целей, если будем вырабатывать общие позиции по ключевым вопросам развития Поморья», — отметил Виктор Новожилов.

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