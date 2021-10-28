В. Джабаров: «Группы дружбы» Совета Федерации и Кнессета Израиля соберутся на совместное заседание до конца текущего года

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области провел телефонный разговор с депутатом Кнессета Израиля Владимиром Белиаком.

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Сенатор РФ и депутат Кнессета являются сопредседателями с российской и израильской стороны парламентской «группы дружбы» между Советом Федерации и Кнессетом Израиля.

Собеседники обсудили ряд текущих вопросов российско-израильских отношений, борьбы с пандемией в двух странах. Владимир Белиак сообщил, что в Израиле резко пошла на спад четвертая волна заболеваемости COVID 19. Он отметил, что с 15 ноября открывается прямое авиасообщение между Россией и Израилем, с этой же даты Израиль планирует официально признать российскую вакцину «Спутник V».

В ходе беседы достигнута договоренность о том, что после обмена информацией о новых составах «групп дружбы», будет принято решение о проведении до конца текущего года их совместного заседания, на котором планируется рассмотреть план работы на 2022 год.

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