А. Ракитин: Необходимо ответственно подойти к формированию планов, касающихся сохранения объектов культурного наследия на территории Республики Карелия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу с Председателем Законодательного Собрания Республики Карелия.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе рабочей поездки в регион провел рабочую встречу с Председателем Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссаном Шандаловичем, ШандаловичЭлиссан ВладимировичПредседатель Законодательного Собрания Республики Карелия вновь избранным на должность в сентябре 2021 года. Обсуждался вопрос подготовки и реализации мероприятий о праздновании 800-летия крещения карелов.

«Необходимо ответственно подойти к формированию соответствующих планов, в том числе касающихся сохранения объектов культурного наследия на территории Республики Карелия», — отметил Александр Ракитин.

Проведена встреча с членом Общественной палаты РФ от Республики Карелия Ильей Герасевым и председателем Карельского регионального общественного фонда содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» Александром Анишиным. Рассмотрены вопросы, касающиеся увековечивания памяти погибших на территории Республики во время советско-финляндской и Великой Отечественной войн, создание центра Воинской доблести в г. Петрозаводск.

Сенатор посетил строительную площадку здания общеобразовательной школы на 200 мест в поселке Деревянка Прионежского муниципального района. Средства на строительство новой трехэтажной школы выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». С руководством министерства строительства Республики Карелия и строительной организации обсуждены вопросы финансирования строительства, и сроки его окончания.

Александр Ракитин в ходе рабочей поездки в регион провел рабочую встречу с Председателем Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссаном Шандаловичем

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Александр Ракитин

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Александр Ракитин в ходе рабочей поездки в регион провел рабочую встречу с Председателем Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссаном Шандаловичем

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Александр Ракитин в ходе рабочей поездки в регион посетил строительную площадку здания общеобразовательной школы на 200 мест в поселке Деревянка Прионежского муниципального района

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Александр Ракитин в ходе рабочей поездки в регион посетил строительную площадку здания общеобразовательной школы на 200 мест в поселке Деревянка Прионежского муниципального района

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Александр Ракитин в ходе рабочей поездки в регион посетил строительную площадку здания общеобразовательной школы на 200 мест в поселке Деревянка Прионежского муниципального района

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Александр Ракитин в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с главой администрации и жителями поселка Деревянка

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Александр Ракитин в ходе рабочей поездки в регион посетил социальные объекты

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Александр Ракитин в ходе рабочей поездки в регион посетил социальные объекты

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Александр Ракитин в ходе рабочей поездки в регион посетил социальные объекты

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На встрече с главой администрации и жителями поселка Деревянка обсуждались вопросы, касающиеся индексации пенсий работающим пенсионерам, снижения стоимости коммунальных услуг, восстановления транспортного сообщения в вечернее время по маршруту Петрозаводск — п. Деревянка, а также развития физкультуры и спорта.

На малых территориях необходимо решать вопросы развития инфраструктуры

«На малых территориях необходимо решать вопросы развития инфраструктуры. Ее создание, а также наличие комфортных условий для детей позволило бы снизить отток населения и сформировать у жителей чувство уверенности в завтрашнем дне. Требуются дополнительные преференции в области семейной политики, которые могли бы стать условием для регулирования миграционных процессов» — подвел итог встречи Александр Ракитин.

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