А. Варфоломеев: Необходимо привлечь внимание общества, государства и бизнеса к передовым исследованиям и разработкам

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комитета по науке, образованию и культуре Палаты молодых законодателей при СФ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в заседании Комитета по науке, образованию и культуре ПМЗ.

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В ходе заседания молодые парламентарии обсудили проект федерального закона «О культуре в Российской Федерации». Речь также шла о поддержке молодых ученых в стране. Александр Варфоломеев назвал крайне актуальными вопросы, поднятые молодыми законодателями.

После внесения изменений в Конституцию Российской Федерации стоит задуматься о внесении соответствующих поправок в федеральное законодательство, выделяющих культуру в отдельный блок

«Очевидно, что после внесения изменений в Конституцию Российской Федерации стоит задуматься о внесении соответствующих поправок в федеральное законодательство, выделяющих культуру в отдельный блок», — считает сенатор.

Он напомнил, что тема принятия закона о культуре неоднократно поднималась на разных площадках, концепция соответствующего законопроекта была создана рабочей группой Администрации Президента РФ. «Уверен, что работа по формированию проекта федерального закона «О культуре в Российской Федерации» должна быть продолжена и завершена», – сказал парламентарий.

Участники заседания назвали ряд проблем в действующем законодательстве о культуре, над которыми необходимо работать. Это, по их мнению, отнесение отрасли культуры к сфере услуг, отсутствие законодательно закрепленных механизмов мониторинга государственной культурной политики и оценки эффективности учреждений культуры и др.

«Нынешний год объявлен Годом науки и технологий, и это уникальная возможность еще раз обсудить роль науки в развитии страны, привлечь внимание общества, государства и бизнеса к передовым исследованиям и разработкам», — продолжил Александр Варфоломеев.

Говоря о возможных способах поддержки перспективных ученых, молодые парламентарии предложили рассмотреть возможность перехода от классических стипендий к грантовой поддержке ученых, обучающихся в аспирантуре, приравненной к среднегодовой зарплате по региону, при условии защиты диссертации. По их мнению, это должно повысить количественные и качественные показатели защищаемых работ. Речь также шла о проработке вопроса о создании государственных и негосударственных фондов поддержки научной деятельности.

В ходе заседания его участники выдвинули ряд предложений для внесения в рекомендации заинтересованным ведомствам.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников, ИконниковВасилий Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Орловской области член Комитета Государственной Думы по образованию и науке Ольга Пилипенко, член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, представители регионов.

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