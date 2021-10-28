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#Роскосмос#Златмаш#Антон Малофеев28.10.2021 17:14

Антон Малофеев будет осуществлять руководство Златмаша

В связи с назначением Антона Лобанова на должность генерального директора Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») осуществлять руководство Златмаша с 28 октября 2021 года будет заместитель генерального директора по экономике и финансам Антон Малофеев.

Антон Павлович Малофеев родился в Златоусте в 1978 году. В 2000 году окончил Златоустовский филиал Южно-Уральского государственного университета по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

С 2000 по 2016 год трудился в ПАО «Сбербанк», пройдя путь до начальника управления ПАО «Сбербанк». С 7 октября 2016 года занимает должность заместителя генерального директора Златмаша по экономике и финансам.

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