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#Роскосмос#ВНИИЭМ#Златмаш#Антон Лобанов28.10.2021 16:21
Антон Лобанов назначен на должность генерального директора Корпорации «ВНИИЭМ»
На должность генерального директора Корпорации «ВНИИЭМ» назначен Антон Лобанов, ранее занимавший пост генерального директора Златмаша (обе организации входят в Госкорпорацию «Роскосмос»). Предыдущий генеральный директор ВНИИЭМ Леонид Макриденко назначен на должность заместителя генерального директора — генерального конструктора Корпорации «ВНИИЭМ».
На новой должности Антон Лобанов займется развитием наиболее актуальных направлений деятельности корпорации и модернизацией производственных мощностей, входящих в нее предприятий.
Антон Викторович Лобанов окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». После защиты диплома поступил на работу в ОАО «Златоустовский завод металлоконструкций», где за два года прошел путь от экономиста до начальника бюджетного отдела.
В 2010 году получил приглашение работать в ОАО «Златмаш» заместителем начальника отдела по бюджетированию. В 2012-2013 годах реализовал ключевые проекты ОАО «Златмаш» в качестве помощника генерального директора по развитию. В 2013 году переведен на должность главного экономиста.
С 1 июня по 6 июля 2015 года исполнял обязанности первого заместителя генерального директора. С 1 января 2016 года назначен генеральным директором Златмаш.
Антон Лобанов повысил свою квалификацию в Институте подготовки кадров машиностроения и приборостроения в г. Королеве (Московская область) по программе подготовки кадрового резерва. Прошел обучение по программе профессиональной переподготовки стратегического кадрового резерва ракетно-космической отрасли.
Женат, воспитывает дочь.