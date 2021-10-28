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#Роскосмос#ВНИИЭМ#Златмаш#Антон Лобанов28.10.2021 16:21

Антон Лобанов назначен на должность генерального директора Корпорации «ВНИИЭМ»

На должность генерального директора Корпорации «ВНИИЭМ» назначен Антон Лобанов, ранее занимавший пост генерального директора Златмаша (обе организации входят в Госкорпорацию «Роскосмос»). Предыдущий генеральный директор ВНИИЭМ Леонид Макриденко назначен на должность заместителя генерального директора — генерального конструктора Корпорации «ВНИИЭМ».

На новой должности Антон Лобанов займется развитием наиболее актуальных направлений деятельности корпорации и модернизацией производственных мощностей, входящих в нее предприятий.

Антон Викторович Лобанов окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». После защиты диплома поступил на работу в ОАО «Златоустовский завод металлоконструкций», где за два года прошел путь от экономиста до начальника бюджетного отдела.

В 2010 году получил приглашение работать в ОАО «Златмаш» заместителем начальника отдела по бюджетированию. В 2012-2013 годах реализовал ключевые проекты ОАО «Златмаш» в качестве помощника генерального директора по развитию. В 2013 году переведен на должность главного экономиста.

С 1 июня по 6 июля 2015 года исполнял обязанности первого заместителя генерального директора. С 1 января 2016 года назначен генеральным директором Златмаш.

Антон Лобанов повысил свою квалификацию в Институте подготовки кадров машиностроения и приборостроения в г. Королеве (Московская область) по программе подготовки кадрового резерва. Прошел обучение по программе профессиональной переподготовки стратегического кадрового резерва ракетно-космической отрасли.

Женат, воспитывает дочь.

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