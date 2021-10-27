Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#Красмаш#РКК Энергия27.10.2021 06:54

120 лет со дня рождения Романа Анисимовича Туркова

Сегодня, 27 октября 2021 года, исполняется 120 лет со дня рождения специалиста и руководителя работ в области организации производства изделий ракетно-космической техники, Героя Социалистического Труда Романа Анисимовича Туркова.

Окончил Ленинградский технологический институт: инженер-технолог (1929 г.). С 1942 по 1949 гг. работал на Красноярском артиллерийском заводе № 4 им. К.Е. Ворошилова (ныне — Красноярский машиностроительный завод, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): главный инженер, директор.

Принимал участие в производстве артиллерийских систем 61-К, 70-К, спаренных зенитных установок 8-11 и 8-47, морских артсистем Б-24 и Б-34. С 1949 года директор завода «Баррикады», г. Сталинград. С 1954 по 1956 гг. — в ОКБ-1 НИИ-88 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в Роскосмос): заместитель начальника отдела, заместитель главного конструктора по производству. С 1956 по 1966 гг. — директор Завода-88 (ЗЭМ), первый заместитель начальника ОКБ-1.

Руководил подготовкой производства, изготовлением, заводскими испытаниями ракеты Р-7 и ее модификаций, ракеты Р-9, первых искусственных спутников Земли, научных спутников «Электрон», первых автоматических межпланетных станций для полетов к Луне, Венере, Марсу, первых отечественных спутников космической связи «Молния-1», БРДД на твердом топливе РТ-1, РТ-2, кораблей «Восток», «Восход», «Союз», ракеты-носителя Н-1, ее головного блока на начальном этапе работ.

Награжден орденами Ленина (1948, 1957, 1961 гг.), Трудового Красного Знамени (1961 г.), Отечественной войны I ст. (1945 г.), медалями.

Выдающийся руководитель работ в области организации производства изделий ракетно-космической техники Роман Анисимович Турков скончался 9 декабря 1975 года.

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