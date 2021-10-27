Ю. Валяев: Совершенствование материально-технической базы школ будет способствовать повышению качества образования

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в регион сенатор посетил социально значимые объекты.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области во время рабочей поездки в регион посетил социально значимые объекты муниципального образования Смидовичского района.

В частности, сенатор побывал средней общеобразовательной школе № 3 п. Смидович, пообщался с руководством учреждения, осмотрел столовую и спортзал.

«Материально-техническая база школ – один из важнейших аспектов качественного образования», — отметил Юрий Валяев.

Так же он посетил дом культуры села Песчаное, в котором продолжаются ремонтные работы.

Побывав в котельных п. Смидович и с. Песчаное, сенатор проинспектировал готовность материально-технической базы к отопительному периоду.

Рабочая поездка завершилась совещанием в администрации муниципального образования.

Юрий Валяев во время рабочей поездки в регион посетил социально значимые объекты муниципального образования Смидовичского района

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Юрий Валяев во время рабочей поездки в регион посетил социально значимые объекты муниципального образования Смидовичского района

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Юрий Валяев во время рабочей поездки в регион посетил социально значимые объекты муниципального образования Смидовичского района

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Юрий Валяев во время рабочей поездки в регион посетил социально значимые объекты муниципального образования Смидовичского района

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Юрий Валяев провел совещание в администрации муниципального образования

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Юрий Валяев вручил Благодарственные письма работникам школьного образования за добросовестный и многолетний труд

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Юрий Валяев вручил Благодарственные письма работникам школьного образования за добросовестный и многолетний труд

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Сенатор вручил Благодарственные письма работникам школьного образования за добросовестный и многолетний труд, высокий профессионализм в деле образования и воспитания подрастающего поколения.

Был заслушан доклад первого заместителя главы Смидовичского района автономии о социально-экономическом развитии муниципалитета и его проблемах.

По словам сенатора, основными направлениями деятельности администрации района остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дорожная сеть, сбор и вывоз мусора, благоустройство, развитие учреждений культуры, содействие гражданским инициативам.

В рамках совещания Юрий Валяев затронул тему обеспечения питанием школьников. Он напомнил, что организация горячих обедов для учащихся остается на контроле у руководства Совета Федерации.

Обсуждались также вопросы охраны жизни и здоровья детей в общеобразовательных учреждениях. Представители администрации муниципального района рассказали об организации работы по профилактике молодежного экстремизма в школах района. Были озвучены планы на 2022 год. Одним из пунктов обозначено начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Смидович и приведение в соответствие прилегающих территорий образовательных организаций района.

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