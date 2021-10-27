С. Митин принял участие в работе пятого Всероссийского водного конгресса

Source: Russia – Council of the Federation

Конгресс стал центральной дискуссионной площадкой по обсуждению вопросов использования водных ресурсов и развития водного хозяйства, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в работе пятого Всероссийского водного конгресса.

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Пятый Всероссийский водный конгресс проходит в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр». Подготовка и организация Конгресса осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации. В мероприятии принимают участие более 2 500 человек из 79 субъектов Федерации. Это рекордно высокое представительство регионов за последние пять лет. Организатор мероприятия — Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.

Сергей Митин как сопредседатель оргкомитета отметил актуальность и значимость обсуждаемых вопросов для каждого субъекта Российской Федерации. «Именно поэтому Совет Федерации как палата регионов с первого конгресса поддерживал инициативу его проведения и ежегодно участвует в его подготовке», — подчеркнул Сергей Митин.

В течение двух дней работы Конгресса проходит 22 деловых мероприятия в формате «круглых столов» и пленарных заседаний. Кроме экспертов отрасли в них принимают участие представители федеральных министерств, профильных комитетов обеих палат российского парламента, руководители служб и агентств, главы субъектов и муниципальных образований, а также представители государственных корпораций и институтов развития.

В своем выступлении парламентарий подчеркнул, что Конгресс, по праву, стал центральной дискуссионной площадкой по обсуждению вопросов использования водных ресурсов и развития водного хозяйства.

Центральной темой конгресса в этом году стали экологические приоритеты устойчивого развития водохозяйственного комплекса и реализация мероприятий по технологической модернизация всех сфер водопользования.

«Обеспечение населения и всех отраслей̆ экономики водой — основное условие устойчивого социально-экономического развития страны. Такая постановка государственной задачи требует значительных объемов бюджетного и внебюджетного финансирования, эффективной межведомственной кооперации, государственно-частного партнерства», — отметил Сергей Митин.

По мнению законодателя, примером слаженной работы парламента, Правительства РФ, федеральных министерств, руководства субъектов Российской Федерации стала разработка и утверждение плана мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон с общим объемом финансирования свыше 100 млрд рублей.

В рамках работы Конгресса работает выставочная экспозиция VODEXPO 2021, которая стала площадкой для демонстрации лучших инфраструктурных проектов в водохозяйственном комплексе от крупнейших проектных бюро и инжиниринговых компании, местом знакомства с российскими и зарубежными технологиями для очистки сточных вод, водоснабжения, водоподготовки, транспортировки воды, мелиорации земель и др.

«В конечном счете — все это будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию страны и регионов», — отметил Сергей Митин.

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