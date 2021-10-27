С. Митин: Ведется большая совместная работа по обеспечению населения страны качественной и безопасной питьевой водой

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на Водном конгрессе по теме внедрения маркировки упакованной питьевой воды.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в работе «круглого стола» на тему «Цифровизация рынка упакованной воды: внедрение маркировки и трансформация индустрии». Мероприятие прошло в рамках работы пятого Всероссийского водного конгресса.

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«Это обсуждение – очередной шаг в большой работе, проводимой российским парламентом, Правительством РФ, министерствами и ведомствами, отраслевым сообществом по обеспечению населения страны качественной и безопасной питьевой водой, наведению порядка на рынке упакованной воды и питьевой воды, реализуемой в розлив», — отметил сенатор.

Парламентарий напомнил, что вопрос маркировки упакованной питьевой воды трижды обсуждался на пленарных заседаниях Совета Федерации. По информации Министерства промышленности и торговли России и Центра развития перспективных технологий, с начала эксперимента было проведено более 120 мероприятий, в том числе 55 с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 67 собраний рабочих групп, участников эксперимента.

Сергей Митин подчеркнул, что информация о необходимости обязательной маркировки упакованной воды средствами идентификации доложена Президенту РФ на совещании с членами Правительства 9 сентября 2020 года.

По мнению законодателя, бизнес имел достаточно времени для приобретения необходимого оборудования и внедрения соответствующих технологий. В своем выступлении он привел успешные примеры внедрения маркировки упакованной питьевой воды на ряде производств.

Сенатор считает, что необходимо добиться интеграции в систему «Честный знак» информационных систем Роснедр, Росприроднадзора, Роспатента, Федеральной таможенной службы для получения потребителем максимальной информации о покупаемом продукте и возможности оперативного реагирования в случае выявления контрафакта или фальсификата.

Совет Федерации продолжить проводить парламентский контроль за развитием отрасли, введением маркировки упакованной воды средствами идентификации, совершенствованием нормативных актов Евразийского экономического союза и российского законодательства

Как указал Сергей Митин, открытым остается вопрос о цифровой маркировке детской упакованной питьевой воды. Сенатор обратился к представителям Минпромторга с предложением инициировать, в случае необходимости, проведение соответствующего эксперимента и внести изменения в Постановление Правительства РФ.

«Совет Федерации продолжить проводить парламентский контроль за развитием отрасли, введением маркировки упакованной воды средствами идентификации, совершенствованием нормативных актов Евразийского экономического союза и российского законодательства», — заверил сенатор.

Сергей Митин пригласил коллег принять участие в совещании, посвященном основным мерам противодействия незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, которое состоится 25 ноября в Совете Федерации.

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