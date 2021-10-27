С. Аренин обсудил развитие комфортной городской среды в военных городках Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании с командирами воинских частей и главами муниципальных образований региона.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергей Аренин АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в субъекте РФ провел совещание с командирами воинских частей и главами муниципальных образований региона.

На военные городки не распространяется действие градостроительных регламентов, поэтому благоустройство жилищного фонда этих объектов заслуживает особого внимания

Сенатор отметил, что на военные городки не распространяется действие градостроительных регламентов, поэтому благоустройство жилищного фонда этих объектов заслуживает особого внимания.

Сергей Аренин в рамках работы в субъекте РФ провел совещание с командирами воинских частей и главами муниципальных образований региона

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Сергей Аренин в рамках работы в субъекте РФ провел совещание с командирами воинских частей и главами муниципальных образований региона

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Сергей Аренин в рамках работы в субъекте РФ провел совещание с командирами воинских частей и главами муниципальных образований региона

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Сергей Аренин

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Сергей Аренин в рамках работы в субъекте РФ провел совещание с командирами воинских частей и главами муниципальных образований региона

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По словам Сергея Аренина, территории военных городков региона остро нуждаются в ремонте внутридворовых проездов и пешеходных дорожек, оформлении уличного освещения, установке малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, озеленении общественных пространств.

«По итогам совещания поставлена задача сформировать и направить в Министерство обороны РФ комплексную заявку для выделения целевого финансирования этих мероприятий», — сообщил парламентарий.

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