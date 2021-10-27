Стартовало народное онлайн-голосование Национальной спортивной премии 2021 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 27 октября, стартовало народное онлайн-голосование за номинантов Национальной спортивной премии 2021 года. Голосование проводится на официальном сайте Национальной спортивной премии https://sport-premia.ru в соответствующем разделе до 23:59 (Мск) 2 ноября. Результаты будут опубликованы на сайте 3 ноября. Министерство спорта Российской Федерации приглашает всех желающих принять участие в голосовании.Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 12-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.На первом этапе были проведены всероссийские конкурсы, по итогам которых объявлены шесть кандидатов в каждой категории. По итогам народного онлайн-голосования в каждой категории из шести претендентов будет определена тройка номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Из них Экспертный совет выберет лауреатов Национальной спортивной премии. В состав Экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры.В 2021 году Национальная спортивная премия проводится в 11 номинациях в 18 категориях:- «Гордость России» в категориях «Спортсмен года», «Спортсменка года» и «Тренер года»;- «Надежда России» в категориях «Лучшая спортивная школа» и «Лучшая организация адаптивного спорта»;- «За служение спорту» (за вклад в развитие физической культуры и спорта);- «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений);- «Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»;- «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране);- «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта) в категориях «Лучший спортсмен», «Лучшая спортсменка» и «Лучший тренер»;- «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни) в категориях «Лучший журналист» и «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция года»;- «Спортивный объект России: лучший объект спорта»;- «Спорт для всех» в категориях «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности» и «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»;- «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».В числе номинантов премии – олимпийские чемпионы Игр в Токио Светлана Ромашина (синхронное плавание), София Позднякова (фехтование), Евгений Рылов (плавание), Альберт Батыргазиев (бокс), Максим Храмцов (тхэквондо), паралимпийские чемпионы Токио Роман Жданов, Андрей Калина, Валерия Шабалина (все – плавание), Александр Кузюков (фехтование), Михаил Асташов (велоспорт), гроссмейстеры Александра Костенюк и Ян Непомнящий, заслуженные тренеры России Ирина Винер-Усманова (художественная гимнастика), Нина Мозер (фигурное катание), Геннадий Габрилян (лёгкая атлетика), Дмитрий Глотов (фехтование), выдающиеся спортсмены Елена Вяльбе, Владимир Сальников, Сергей Тетюхин и многие другие.Лауреаты Национальной спортивной премии будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.Официальный сайт Национальной спортивной премии – https://sport-premia.ru.

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