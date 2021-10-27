Source: Russia Federal Space

#Роскосмос27.10.2021 11:02

Станислав Солнцев — основоположник нового научного направления материаловедения

В среду, 27 октября 2021 года, исполняется 85 лет основоположнику нового научного направления материаловедения — высокотемпературных стеклокерамических материалов и покрытий Станиславу Сергеевичу Солнцеву.

Станислав Солнцев окончил Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева: инженер (1959 г.); д.т.н. (1978 г.), профессор (1989 г.); президент-академик Межрегиональной академии проблем эмалирования (2000 г.).

С 1959 года работает во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов: прошел путь от инженера до заместителя генерального директора (с 2004 года), советника генерального директора. Принимал участие во внедрении разработанных материалов в изделия системы «Энергия — Буран», двигатели РД-123, РД-520, РД-521, НК-33, НК-43, НК-44 и др.

Внедрение разработанных им материалов позволило создать высокоэффективную тепловую защиту многоразовых космических аппаратов, повысить ресурс жидкостных ракетных двигателей в 10 раз, снизить трудоемкость и материалоемкость производства изделий ракетно-космической техники. Разработал высокотемпературные газонепроницаемые покрытия для защиты деталей бортовых электростанций для автоматических межпланетных станций типа «Венера», «Марс», орбитальной станции «Мир» и др.

Лауреат премии Правительства РФ (2002 г.). Награжден орденом Дружбы (1983 г.), медалями. «Заслуженный изобретатель РФ» (1988 г.).

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