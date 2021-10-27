Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Союз МС-20#ЭП-20#Space Adventures#Пилотируемая космонавтика27.10.2021 14:12

«Союз МС-20» прошел испытания в безэховой камере

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20». Сегодня, 27 октября 2021 года, в соответствии с предполетным графиком состоялся цикл автономных испытаний корабля в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили операции по проверке функционирования радиотехнической аппаратуры «Курс-НА», которая обеспечивает сближение и стыковку корабля «Союз МС-20» с Международной космической станцией.

Безэховая камера представляет собой специализированное помещение, покрытое радиопоглощающим материалом с целью имитации условий космического пространства для наземной проверки функционирования бортовых радиосистем транспортных кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». После завершения испытаний корабль был установлен в динамический стенд монтажно-испытательного корпуса для продолжения предстартовой подготовки.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» намечен на декабрь 2021 года. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полета в основной экипаж были назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей», и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы.

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