Состоялась встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

Source: Russia – Council of the Federation

В России искренне заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Южной Кореей, отметил вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл встретился с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном. Во встрече также участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием Республики Корея Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области и член Комитета СФ по международным делам, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием Республики Корея Ольга Епифанова. ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми

В нашей стране искренне заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Республикой Корея, тридцатилетие установления дипломатических отношений с которой мы отмечали в прошлом году

«В нашей стране искренне заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Республикой Корея, тридцатилетие установления дипломатических отношений с которой мы отмечали в прошлом году», — сказал Константин Косачев.

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Он отметил, что за три прошедших десятилетия связи двух стран только укреплялись. «У нас нет нерешенных проблем, наши позиции по крупным международным вопросам весьма близки или совпадают».

Вице-спикер СФ подчеркнул представительный состав участников группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием Республики Корея, что подтверждает серьезный интерес к взаимодействию с этой страной.

Константин Косачев напомнил, что представительная делегация Совета Федерации примет участие в работе Третьего российско-корейского форума межрегионального сотрудничества в ноябре 2021 года в Ульсане.

Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Ольга Епифанова

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёном

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«Рассчитываем, что в запланированные сроки в Сеуле состоится очередная сессия АТПФ, в которой сенаторы РФ также примут участие».

Чон Ый Ён высоко оценил мероприятия, проведенные в рамках завершившегося Года российско-корейских культурных обменов, отметил высокий уровень состоявшегося в Санкт-Петербурге Третьего Евразийского женского форума, в котором приняла участие делегация Южной Кореи.

Глава МИД РК выразил готовность способствовать дальнейшему развитию отношений между парламентариями России и Республики Корея.

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