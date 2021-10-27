Совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его «газового» сегмента.

Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. Она, как вы знаете, остаётся крайне нестабильной.

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Прежде всего, имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа, где цены так называемых «спотовых», краткосрочных контрактов по-прежнему превышают тысячу долларов за тысячу кубометров, а уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет.

О причинах такой ситуации мы с вами неоднократно уже говорили, и я говорил. Это снижение собственной добычи газа в Европе, сокращение поставок СПГ на европейские рынки, прежде всего из Соединённых Штатов Америки, они сняли с европейского рынка значительный объём. Кстати, «Газпром» их восполнил, даже поставил больше.

Важно устойчивое, надёжное сотрудничество в энергетической сфере. «Газпром» полностью выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами.

Алексей Борисович, когда Вы планируете закончить закачку газа в российские подземные хранилища?

Продолжение следует.

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