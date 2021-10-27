Смешарики расскажут о переписи населения детям и их родителям

Source: Russian Federation State Statistics Service

Любимые герои мультсериала «Смешарики. ПинКод» приняли участие во Всероссийской переписи населения и сами стали переписчиками – на телевидении состоялась премьера эпизода «Перепись — дело коллективное».

«ПинКод» – спин-офф популярного российского анимационного сериала «Смешарики». Научно-познавательный проект вовлекает детей в мир инноваций, развивает у них интерес к науке. Из нового эпизода дети, их родители вместе с жителями Ромашковой долины узнают об истории переписей, их социальной значимости, современных технологиях, которые используются при их проведении. Кроме того, основные герои сериала – Нюша, Крош, Пин, Лосяш, и Копатыч в занимательной форме опровергнут самые устойчивые мифы и предубеждения, связанные с переписью.

Специально для эпизода создан оригинальный музыкальный номер. Песню «Начинаем перепись» в финале исполняет один из героев мультфильма – рок-звезда Микки Поль. По сюжету именно его гастрольный тур запускает цепочку событий, итогом которых становится перепись населения Ромашковой долины.

«Через 10 лет значительная часть нынешних маленьких зрителей «Смешариков» будут сами отвечать на вопросы переписного листа. Хочется думать, что с полной ответственностью, так как будут знать, зачем нужна перепись, – говорит заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. – Надеюсь, что и у родителей, которые вместе с детьми посмотрят мультфильм, исчезнут все сомнения насчет участия в ВПН».

[embedded content]

MIL OSI