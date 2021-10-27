Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1827.10.2021 09:20

Сегодня — резервный день в подготовке «Прогресса МС-18»

На стартовом комплексе «Восток» Байконура подходит к завершению подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18», который запланирован на 28 октября 2021 года. Сегодня — резервный день в подготовке ракеты космического назначения Союз-2.1а / Прогресс МС-18.

Во вторник прошли работы по расписанию второго стартового дня. Итогом стали генеральные испытания — проверка функционирования систем комплекса с имитацией полета ракеты-носителя до отделения корабля на целевой орбите. Сегодня пройдут «проливки» проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка баков носителя топливом. Во второй половине дня — доукладка в грузовой корабль доставляемого на борт Международной космической станции оборудования согласно техническому заданию.

Сегодня вечером совместный расчет специалистов космодрома Байконура начнет работы по программе пускового дня. В 23:00 по московскому времени состоится заседание Государственной комиссии, на котором будут рассмотрены результаты испытаний, проводимых с ракетой-носителем и грузовым кораблем в течение трех стартовых дней. Члены комиссии оценят готовность изделия к заправке компонентами топлива и пуску в запланированное время.

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