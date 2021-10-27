Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#РИА Новости#Космодромы#Гвианский космический центр#Дмитрий Рогозин27.10.2021 21:00

Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром ГКЦ

Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру (Гвианский космический центр) во Французской Гвиане, заявил во вторник генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок», — сказал он на брифинге в МИА «Россия сегодня».

По его словам, для выхода на рентабельность ракет «Союз» с Куру необходимо два — три пуска в год.

Источник: РИА Новости26 октября 2021 года, 16:54

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