Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#IAC27.10.2021 19:51

Российская делегация в Дубае: день третий

Третий день Международного Астрономического конгресса в Дубае стал наиболее разнообразным. С утра российская делегация успела провести несколько двусторонних встреч. Сначала была проведена встреча с Мохаммедом Эль-Куси, генеральным директором Египетского космического агентства, а сразу после нее с Сердаром Илдиримом, президентом Турецкого космического агентства (TUA).

На второй площадке, организованной в выставочном форуме «Дубай Экспо — 2020», состоялась конференция «Международная кооперация в области космической деятельности», которую открыла Сара бинт Юсеф аль-Амири — государственный министр по передовым технологиям в Министерстве промышленности и передовых технологий правительства ОАЭ, глава Космического агентства ОАЭ.

На круглом столе конференции выступили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, Салем аль-Мари, заместитель генерального директора космического центра Мохаммеда аль-Рашида, глава представительства ESA в России Рене Пишель. Беседа получилась очень интересной, особенно запомнилось завершение речи Дмитрия Рогозина, который указал главную задачу Роскосмоса — «оттолкнуться от ближнего космоса и идти дальше».

Завершением дня стала презентация научно-просветительского проекта «Вызов». Проект представили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов. При помощи онлайн-трансляции к ним присоединились режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко и исполнительница главной роли, актриса Юлия Пересильд.

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