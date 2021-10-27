Source: Russia Federal Space

#РКС27.10.2021 17:47

РКС на столичной арт-площадке поделились секретами освоения космоса

Участниками открытого научно-популярного лектория «Моспром Космический» на столичной площадке арт-галереи «Винзавод» стали специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Эксперты рассказали зрителям, как создавались космические корабли для дальних космических исследований и какие возможности для обычных граждан сегодня открывают российские спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) со съемочной аппаратурой и умными сервисами РКС.

«Было общее ликование!». Рудольф Бакитько — об исследованиях Венеры

Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, заслуженный создатель космической техники, заместитель руководителя отделения разработки перспективной аппаратуры навигации РКС Рудольф Бакитько: «Первый шаг в исследовании дальнего космоса начался в 1961 году, когда под Евпаторией были построены первые большие полноповоротные антенны для приема космических сигналов. Восемь зеркальных 16-метровых антенн были смонтированы на корпусе подводной лодки, установленной на орудийной башне от линкора.

С 1961 по 1965 год под руководством Сергея Королева в сторону Венеры было запущено несколько зондов и две станции — «Венера-2» и «Венера-3». К сожалению, эти запуски оказались неудачными.

Начиная с 1967 года, были запущены станции «Венера-4», «Венера-5», «Венера-6», которые каждый раз опускались в плотной, неизведанной атмосфере «второй планеты» все ниже и ниже. Наконец, станции «Венера-7» в 1970 и «Венера-8» в 1972 годах достигли поверхности Венеры, и мир впервые узнал, как там адски жарко: 470 градусов Цельсия и давление 100 атмосфер!

Эта информация помогла нам построить следующую победоносную станцию «Венера-9». Она была укомплектована совершенно новой бортовой аппаратурой. Нам удалось достичь скорости передачи информации с Венеры на Землю 500 бит/с вместо 1-2 бит в предыдущих миссиях. Это позволило передать панораму с планеты за кратчайшее время существования аппарата.

Такая сложнейшая аппаратура и радиолиния с ретрансляцией через спутник на расстоянии 50 млн км была разработана советскими инженерами впервые в мире. Ее создатели — сотрудники РКС Евгений Богуславский, Арнольд Селиванов, Виктор Гришмановский, Рудольф Бакитько, Юрий Гектин, Владислав Рогальский и другие. Уникальный факт — шесть миссий аппаратура работала без единого сбоя. Важно подчеркнуть, что все приборы были созданы на собственном сырье и электронных компонентах, ни о каком импорте тогда речи и не могло быть.

22 октября 1975 года основные участники проекта «Венера-9» во главе с Главным конструктором Борисом Пантелеевым (в нашем кругу его называли Пан) собрались в центре дальней космической связи под Евпаторией. В расчетное время начался прием радиосигнала с поверхности Венеры, и, когда из печатающего аппарата полезла лента с четкой картинкой, раздались крики «Ура!». Это были первые в мире снимки панорамы «второй планеты».

Было общее ликование. Конечно, мы надеялись что-то увидеть, но такой великолепной панорамы с камнями до горизонта никто не ожидал. Все это происходило поздно вечером, а потом было всеобщее гулянье и песни под гитару в исполнении Пана. Это было великолепное завершение первого этапа исследования Венеры, когда, наконец, были получены ответы на вопросы, много лет интересовавшие ученых: какая же там поверхность — суша или вода, какая температура, состав атмосферы и многие другие.

Хочу отметить фантастически быстрые темпы создания станций и всего, что обеспечивало их работу. «Окна», когда можно было организовать пуски к Венере, наступали каждые два года. И почти все они были использованы. В результате наши специалисты обеспечили создание за восемь лет уникальной станции «Венера-9», поразившей мир«.«Мы получаем огромный пласт полезной информации об окружающем мире, недоступной человеческому зрению». Александр Зайцев — о космическом экомониторинге

Руководитель сектора системного проектирования многозональных сканирующих устройств РКС Александр Зайцев: «Сегодня космический мониторинг Земли охватывает все хозяйственные сферы человечества. Съемку нашей планеты обеспечивает широкое созвездие космических аппаратов, в том числе российских. Группировка спутников дистанционного зондирования Земли непрерывно пополняется.

Например, в этом году мы запустили первый аппарат уникальной космической группировки „Арктика-М“, которая крайне важна для социально-экономического развития нашей страны, в особенности ее северных регионов. Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга „Арктика“ предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, обеспечения провода судов по Северному морскому пути. В этом году на салоне МАКС-2021 мы представили широкой публике рабочую копию съемочной аппаратуры этого спутника.

В нашем холдинге развернут полный производственный цикл аппаратуры и информационных технологий, необходимых для создания спутников дистанционного зондирования Земли: от бортовых систем и наземных комплексов приема спутниковой информации, построенных на собственных микрокомпонентах, до облачных систем обработки спутниковых изображений и гаджетов конечного потребителя.

Благодаря съемочной аппаратуре космических аппаратов, мы получаем огромный пласт полезной информации об окружающем мире, недоступной человеческому зрению. Это достигается за счет сверхвысокой чувствительности нашей аппаратуры, способной снимать в инфракрасном и микроволновом диапазонах. Это позволяет нам вести всепогодный круглосуточный экомониторинг — измерять слабозаметные температурные изменения воды в морях и океанах, обнаруживать даже небольшие зарождающиеся очаги пожаров в лесах, отслеживать движение льдов в полярных океанах, наблюдать процесс формирования облаков для изучения погоды и многое другое».

«Наши нейросетевые технологии дают качественную аналитику по спутниковым изображениям». Михаил Березкин — о космосе в его практическом применении

Эксперт по развитию продуктов дистанционного зондирования Земли Терра Тех (входит в РКС Госкорпорации «Роскосмос») Михаил Березкин: «Мы занимаемся не только поставкой данных космической съемки, но и создаем наглядные аналитические продукты и сервисы с использованием спутниковой информации. То, что мы называем, „приземлением“ космической деятельности для госорганов, бизнеса и граждан.

За последние несколько лет мы обзавелись большим количеством собственных инновационных разработок в области искусственного интеллекта: технологиями автоматической интерпретации спутниковых изображений, распознавания образов и объектов, типов подстилающей поверхности Земли на снимках. Наши нейросетевые технологии дают качественную аналитику по широкому спектру объектов и процессов на спутниковых изображениях. Сегодня эти наработки уже внедряются в цепочку продуктов Роскосмоса для государства и граждан России.

Помимо технологий обработки изображений на начальном этапе, мы реализуем крупные проекты, связанные со строительством, управлением городским и аграрным хозяйством, экологической безопасностью — предупреждением пожаров, прогнозированием и ликвидацией последствий паводков и наводнений, анализом состояния растительности и другими направлениями.

Для нашей необъятной страны использование сервисов обработки спутниковых изображений необходимо, чтобы решать традиционные задачи, связанные с контролем территорий. Опыт РКС по внедрению таких сервисов, в том числе, в государственную систему, является серьезным подспорьем.

Отдельное широкое направление нашей работы — сервисы для граждан. Накопленный архив данных за широкое время вкупе с облачными технологиями обработки изображений помогают отстаивать права в суде в земельных спорах и вопросах собственности. Также Терра Тех разработал платформу виртуальной реальности ATLAS VR, которая используется для обучения по географическим направлениям, презентации инвестиционных проектов, организации виртуального туризма, проектирования и моделирования».

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Открытая лекция состоялась 23 октября 2021 года на научно-популярной мультимедиа выставке, приуроченной ко Дню московской промышленности — «Открой#Моспром. Механизмы большого города», где холдинг «Российские космические системы» представил факты из истории достижений компании.

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