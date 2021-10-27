Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#IAC28.10.2021 00:30

Работники НПО Энергомаш принимают участие в работе Международного астронавтического конгресса

В понедельник, 25 октября 2021 года, во Всемирном торговом центре Дубая начал свою работу 72-й Международный астронавтический конгресс. МАК-2021, в котором примут участие более 110 делегаций разных стран, будет проходить до 29 октября под девизом «Вдохновение, инновации и открытия на благо человечества».

Работники Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Владимир Судаков и Сергей Кузьмичев принимают участие в работе Международного астронавтического конгресса и представляют на сессиях мероприятия свои доклады. В частности, главный специалист отдела рекламно-выставочной деятельности Владимир Судаков познакомит участников с биографиями конструкторов-двигателистов, соратников академика В.П. Глушко, чьи имена увековечены на карте Луны. Доклад будет представлен в формате презентации.

Программа конгресса предусматривает проведение круглого стола глав космических агентств, 183 технических сессий с участием 1 442 докладчиков, 18 специальных сессий, 12 основных докладов симпозиума и более 150 интерактивных презентаций. В общей сложности будет представлено 2 300 научных и технических докладов.

В рамках МАК-2021 также пройдет выставка, на которой будут представлены последние достижения в области космических технологий и исследований и в которой примут участие крупные представители отрасли.

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