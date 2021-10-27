Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Крыло-СВ#Дмитрий Рогозин#IAC27.10.2021 03:49

Прототип многоразовой ступени «Крыло-СВ» создадут в конце 2022 года

Прототип многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса «Крыло-СВ» будет создан в конце 2022 года, сообщил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в рамках 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае.

«Этот проект называется „Крыло-СВ“. Мы планируем в конце следующего года создать прототип этого аппарата», — сказал Рогозин.

Он отметил, что России не подходит технология, которую использует компания SpaceX.

«По баллистическим расчетам, если мы стартуем с космодрома Восточный, место посадки ракетных блоков — граница Охотского моря и нашего дальневосточного берега, Хабаровского края. Это зона совершенно необжитая, и место, чтобы забрать наш ракетный модуль, представляется крайне сложным», — пояснил он.

Аванпроект возвращаемой ступени «Крыло-СВ» был подготовлен и защищен в Фонде перспективных исследований (ФПИ) 29 мая 2019 года. Разработкой занималось КБ им. В. М. Мясищева. В журнале Объединенной авиастроительной корпорации «Горизонт» уточнялось, что после выхода ракеты на заданную высоту проект предполагает раскрытие крыла и включение реактивного двигателя. Это позволит вернуть первую ступень.

Источник: ТАСС25 октября 2021 года, 15:59

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