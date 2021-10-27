Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ27.10.2021 13:12

Протон-ПМ внедряет энергетические новации на новом производстве ракетных двигателей

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») завершила пусконаладочные работы блочно-модульной котельной нового производственного корпуса на загородной площадке (Новые Ляды). Объект создан в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191».

Предусмотрена возможность работы новой котельной в автоматическом режиме — без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Параметры поступают одновременно оператору котельной загородной площадки и на телефон начальника котельной, ответственного за безопасную эксплуатацию объекта. Всю информацию сотрудники получают в режиме реального времени. Энергетический объект выполнен по блочно-модульному принципу. Два котла обеспечивают функционирование систем приточной вентиляции, что помогает исключить дисбаланс притока и вытяжки. Отдельный котёл установлен на боковое отопление, ещё один — на горячую воду.

Применение приточно-вытяжных установок позволяет использовать выбрасываемый воздух для нагрева воздуха входящего. Часть их будет работать как климатические центры — поддерживать необходимую температуру при окончательной сборке и частично при мехобработке. Для помещений, где нет жёстких требований к температуре, предназначены установки с контроллерами. Управляясь датчиками, они помогают автоматически регулировать температуру в диапазоне плюсовых значений.

Николай Топильский, главный энергетик Протон-ПМ: «Благодаря инновационным техническим решениям, разработанным ещё на стадии проектирования объекта, мощность новой котельной удалось уменьшить в полтора раза: с 30 до 20 МВт. Это значительно сократит расход энергоресурсов. При этом будут обеспечены климатические условия для комфортной работы персонала и бесперебойного функционирования оборудования на новом производстве».

MIL OSI