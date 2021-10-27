Промышленное производство в сентябре 2021 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

Выпуск продуктов питания в сентябре 2021 года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с сентябрем 2019 года производство продуктов питания выросло на 3,3%, по сравнению с августом 2021 года – на 0,1%.

Всего за девять месяцев 2021 года выпущено продукции на 2,2% больше, чем за январь–сентябрь 2020 года.

Производство макаронных и хлебобулочных изделий выросло по сравнению с августом 2021 года, но незначительно снизилось по сравнению с сентябрем 2020 года.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 765 тыс. т, что на 5,0% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 11,7% больше, чем в августе 2021 года. За девять месяцев 2021 года ее выпуск снизился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,9 млн т.

Выпуск макаронных изделий в сентябре составил 122 тыс. т, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3,7% больше, чем в августе 2021 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 444 тыс. т, что на 1,1% меньше, чем в сентябре 2020 года, но на 1,9% больше, чем в августе 2021 года. В целом за девять месяцев 2021 года их произведено 3,8 млн т, что на 3,6% ниже, чем за январь–сентябрь прошлого года.

Производство риса составило 38,0 тыс. т, что на 2,5% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 2,3% больше, чем в августе 2021 года. Гречки – 35,0 тыс. т, что на 2,0% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 70,6% больше, чем в августе этого года.

Выросло производство рафинированных масел и их фракций, однако снизилось производство нерафинированных масел.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в сентябре изготовлено 231 тыс. т, что на 24,0% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 4,8% больше, чем в августе 2021 года. Всего за девять месяцев его произведено 3,5 млн т., что на 19,0% меньше, чем за январь–сентябрь 2020 года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций изготовлено 172 тыс. т, что на 0,9% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 10,2% меньше, чем в августе 2021 года. Всего за девять месяцев 2021 года его произведено 1,6 млн т, что на 17,7% меньше, чем за январь–сентябрь 2020 года.

Увеличилось производство сахара и шоколадных изделий.

Белого свекловичного сахара в сентябре изготовлено 1 млн т, что в 4,2 раза больше, чем в августе 2021 года, но на 12,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев 2021 года его произведено 2 млн т, что на 17,3% меньше, чем за январь–сентябрь 2020 года.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 187 тыс. т, что на 5,9% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 16,3% больше, чем в августе 2021 года. За девять месяцев 2021 года всего произведено 1,4 млн т, что на 6,9% больше аналогичного периода прошлого года.

Выросло производство молочной продукции.

Молока выпущено 454 тыс. т, что на 2,1% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 1,2% меньше, чем в августе 2021 года. Производство молока за девять месяцев 2021 года составило 4,1 млн т, что на 0,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Масла сливочного произведено 22,3 тыс. т, что на 1,4% больше, чем в сентябре 2020 года, но на 8,4% меньше, чем в августе 2021 года. За девять месяцев этого года его выпущено 206 тыс. т, что на 3,6% меньше, чем за январь–сентябрь 2020 года.

Сметаны изготовлено 44,5 тыс. т, что на 4,1% больше объемов производства сентября 2020 года и на 4,1% меньше, чем в августе 2021 года. Творога – 40,3 тыс. т (больше, чем в сентябре 2020 года на 3,1% и, чем в августе 2021 года на 1,2%). Сыров – 50,9 тыс. т (рост к сентябрю 2020 года составил 2,9% и падение к августу 2021 года – 1,2%).

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 259 тыс. т, что на 1,2% меньше, чем в сентябре 2020 года, и на 0,2% меньше, чем в августе 2021 года. За девять месяцев 2021 года производство составило 2,3 млн т, что соответствует уровню производства девяти месяцев прошлого года.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 234 тыс. т, что на 2,6% меньше, чем в сентябре 2020 года, и на 0,9% меньше, чем в августе 2021 года. Говядины и телятины – 25,2 тыс. т, что на 14,0% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 6,1% больше, чем в августе 2021 года.

Охлажденного мяса птицы произведено 266 тыс. т, что на 0,2% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 1,8% меньше, чем в августе 2021 года.

Вареных колбасных изделий выпущено 144 тыс. т, что на 6,4% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 0,3% меньше, чем в августе 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 364 тыс. т, что на 1,0% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 0,6% меньше, чем в августе 2021 года. Всего за девять месяцев 2021 года их изготовлено 3,2 млн т, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Мороженой рыбы в сентябре произведено 216 тыс. т, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 43,1% меньше, чем в августе 2021 года. За девять месяцев 2021 года ее изготовлено 2,3 млн т, что на 2,2% меньше, чем в январе–сентябре 2020 года.

Филе рыбного мороженого выпущено 13,6 тыс. т, что меньше показателей сентября прошлого года на 17,6% и меньше показателей августа 2021 года на 26,1%. Свежего или охлажденного рыбного филе – 246 т, что на 19,7% меньше, чем в сентябре 2020 года, и на 11,2% меньше, чем в августе 2021 года.

Рыбных консервов произведено 49 млн условных банок, что выше показателей сентября 2020 года и августа 2021 года на 1,8% и на 26,6% соответственно.

Рыбных пресервов выпущено 24,8 млн условных банок, что выше показателей сентября 2020 года и августа 2021 года на 16% и на 11,6% соответственно.

Минеральной природной питьевой воды розлито 540 млн полулитров, что на 34,2% выше показателей сентября 2020 года и на 19,0% ниже показателей августа 2021 года. Питьевой воды, в том числе газированной, розлито 0,7 млрд полулитров, что меньше, чем в сентябре 2020 года на 6,0%, и на 21,2% меньше, чем в августе 2021 года. Пива – 63,7 млн декалитров, что выше показателя сентября 2020 года на 8,4%, но ниже показателя августа 2021 года на 19%.

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки снизилось по сравнению с сентябрем 2020 года на 0,5%, составив 7,7 млн декалитров, вин – на 20,1% до 2,4 млн декалитров, коньяка – на 12,8%, составив 701 тыс. декалитров.



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