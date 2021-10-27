Павел Сорокин: «Гражданами подано почти 400 тысяч заявок в рамках догазификации»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27 октября. – Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации достигло почти 400 тысяч, сообщил Павел Сорокин на расширенном заседании Комитета Госдумы РФ по энергетике. В заседании также принимала участие Анастасия Бондаренко.

Как рассказал Павел Сорокин, к настоящему моменту заключено уже порядка 60 тыс. договоров с гражданами, по ним уже подключён газ для 13 тыс. домовладений. Всего, по его словам, в рамках догазификации природный газ смогут подключить до 3 млн домовладений в России.

«Эта тема крайне важна для миллионов наших граждан, которые долго ждали этой возможности. Благодаря тем инициативам, которые были приняты, и тем поручениям, которые даны, удалось за последние полгода кардинально изменить подход к газификации и существенно улучшить этот процесс, упростить его для всех граждан», – подчеркнул он.

Замминистра напомнил, что, помимо физических клиентских центров, потребители могут подать заявку на подключение через портал госуслуг и сайт Единого оператора газификации РФ. Также это можно сделать через МФЦ.

На заседании Комитета также обсуждалась подготовка нормативных подзаконных актов (НПА) федерального закона о программе бесплатной газификации, а также актуальные вопросы исполнения «дорожной карты» по внедрению социально ориентированной системы газификации. В настоящий момент приняты 11 нормативно-правовых актов, еще пять документов нормативной базы и два законопроекта, необходимых для реализации программы, находятся в разработке, сообщил замглавы Минэнерго России. Среди них – проект закона о приватизации государственной и муниципального имущества, направленный на возможность приватизации объектов газоснабжения для ускорения темпов догазификации.

Также были затронуты вопросы формирования топливно-энергетических балансов регионов. Параллельно, министерство совместно с депутатами продолжит работу по доработке уже действующего законодательства, добавил Павел Сорокин.

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