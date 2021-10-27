О. Цепкин провел ряд встреч с жителями Саткинского района Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе бесед затрагивались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта автодорог, охраны окружающей среды, развития спортивной школьной инфраструктуры.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе посетил Саткинский район.

Сенатор провел ряд встреч с районными депутатами, представителями общественной палаты и руководством администрации. На них затрагивались вопросы, имеющие первостепенную важность для жителей района: работа жилищно-коммунального хозяйства, корректность начисления платы за услуги ЖКХ, ремонт автодорог, охрана окружающей среды, развитие спортивной школьной инфраструктуры, создание доступной среды для маломобильных групп населения.

Олег Цепкин взял все поднятые на встречах вопросы под личный контроль, они будут детально проработаны.

Олег Цепкин провел ряд встреч с районными депутатами, представителями общественной палаты и руководством администрации

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Олег Цепкин провел ряд встреч с районными депутатами, представителями общественной палаты и руководством администрации

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Олег Цепкин провел ряд встреч с районными депутатами, представителями общественной палаты и руководством администрации

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В ходе беседы с сенатором представители общественной палаты Саткинского района затронули ряд организационных тем.

«Встречи с жителями Челябинской области, проводимые мной на регулярной основе, помогают эффективнее решать возникающие у людей проблемы», — сказал парламентарий.

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