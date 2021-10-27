О. Хохлова: Развитие детского туризма во Владимирской области имеет большой потенциал

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в состоявшемся во Владимире «круглом столе» на эту тему.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области приняла участие в «круглом столе» на тему «Перспективы развития детского туризма во Владимирской области: формирование и продвижение туристского продукта».

В своем выступлении сенатор отметила, что детский туризм — стратегическое направление. «Развивая его, мы формируем емкость туристского рынка на десятилетия. От наших действий сегодня зависит, будут ли наши дети впоследствии любить путешествия по России и знать родную страну».

По мнению Ольги Хохловой, важно федеральному центру консолидировать усилия с регионами, общественными организациями, туроператорами, сформировать грамотную «дорожную карту» для устойчивого развития данного направления.

Логично обучение, воспитание и туризм объединить в одном турпродукте, а экскурсии и путешествия должны стать для детей интересным приключением, которое запомнится надолго

«Логично обучение, воспитание и туризм объединить в одном турпродукте, а экскурсии и путешествия должны стать для детей интересным приключением, которое запомнится надолго. Следовательно, необходимы новые подходы, форматы, подготовленные специалисты», — считает сенатор.

Ольга Хохлова приняла участие в «круглом столе» на тему «Перспективы развития детского туризма во Владимирской области: формирование и продвижение туристского продукта»

Она добавила, что на современном этапе нужно совместно, с участием туроператоров и отельеров, найти ответы на вопросы, касающиеся качества инфраструктуры отдыха, безопасности питания и перевозок, страхования, интегрирования в туризм программ дополнительного образования.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для реализации имеющегося потенциала детского туризма в стране должны быть задействованы механизмы государственно-частного партнерства.

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