О. Алексеев осмотрел спортивные объекты Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Ряду зданий требуется ремонт и реконструкция, необходимая документация для этого будет подготовлена, рассказал сенатор.

Сенатор РФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Александрово-Гайский, Новоузенский и Питерский районы. Сенатор вместе с первым заместителем министра молодежной политики и спорта региона Андреем Абрашиным осмотрели спортивные объекты, которым требуется реконструкция.

Олег Алексеев рассказал, что ФОК «Заволжский» в селе Александров-Гай открылся в 2007 году, он предоставляет возможность занятий плаванием, баскетболом, волейболом, тренировок в тренажерном зале. «В ФОКе проводятся различные спортивные состязания, сдают нормативы ГТО, подготовили площадку для установки хоккейной коробки», — рассказал парламентарий.

Вместе с тем, ощущается потребность в современной спортивной площадке для проведения крупных состязаний, отметил Олег Алексеев. Кроме того, в здании детской спортшколы, в котором занимаются почти 450 ребят, требуется ремонт крыши, замена окон. По словам законодателя, районные власти стараются привести в порядок спортивную инфраструктуру. «Район взял на баланс заброшенное здание, хотят переделать его в центр для занятий боксом», – отметил Олег Алексеев.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе вместе с первым заместителем министра молодежной политики и спорта региона Андреем Абрашиным осмотрели спортивные объекты

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе вместе с первым заместителем министра молодежной политики и спорта региона Андреем Абрашиным осмотрели спортивные объекты

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе вместе с первым заместителем министра молодежной политики и спорта региона Андреем Абрашиным осмотрели спортивные объекты

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе вместе с первым заместителем министра молодежной политики и спорта региона Андреем Абрашиным осмотрели спортивные объекты

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе вместе с первым заместителем министра молодежной политики и спорта региона Андреем Абрашиным осмотрели спортивные объекты

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В ФОК «Заволжский» в селе Александров-Гай проводятся занятия по плаванию

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил детскую спортшколу

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил детскую спортшколу

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил детскую спортшколу

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В планах руководства Новоузенского района, рассказал парламентарий, привести в порядок стадион, который был построен в 1987 году и ни разу не ремонтировался. «Сейчас готовится проектно-сметная документация для участия в федеральном проекте «Спорт – норма жизни». Документы для реконструкции стадиона будут готовить и в селе Питерка. Сегодня в районном центре 260 ребят посещают спортшколу, занимаются на новой спортплощадке, которая появилась благодаря участию в региональной программе местных инициатив», — пояснил сенатор.

«Левобережные районы расположены достаточно далеко от областного центра. Проживающие в них дети и взрослые с удовольствием занимаются различными видами спорта, в основном мини-футболом, боксом, волейболом, баскетболом. Многие спортивные объекты требуют ремонта, реконструкции. Да и вообще на современных спортивных площадках заниматься хочется всем. Мы видели, с какой радостью дети играют в футбол или осваивают тренажеры на новых площадках. Представитель регионального министерства молодежной политики и спорта обещал оказать районам помощь в приобретении нового спортинвентаря. Со своей стороны также окажу содействие и поддержку реализации районным проектам», – подытожил Олег Алексеев.

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