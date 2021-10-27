Н. Журавлев: Наш законопроект будет способствовать оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий вносит проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и депутаты Государственной Думы вносят проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.

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Николай Журавлев пояснил, что документ предусматривает изменения в отдельные законодательные акты, регулирующие деятельность участников финансового рынка в целях исключения дублирующих требований. Также вносятся изменения в целях исключения избыточной регуляторной нагрузки. В частности, предлагается освободить кредитные организации (кроме центрального контрагента и центрального депозитария) и некредитные финансовые организации от составления индивидуальной финансовой отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), поскольку для них составление такой индивидуальной финансовой отчетности приводит к высоким и необоснованным затратам на подготовку, аудит и раскрытие дублирующей отчетности.

Предусматривается освобождение от обязанности по проведению идентификации бенефициарных владельцев клиентов в случае, когда преобладающее участие (более 75 процентов) в капитале клиента имеет лицо, в отношении которого не проводится идентификация бенефициарных владельцев.

Предлагается дать возможность хозяйственным обществам не предоставлять отдельную информацию по требованию, в случае если такая информация находится в открытом доступе (раскрыта).

В законопроекте содержатся предложения в целях устранения неопределенности в регулировании. Это, в частности, унификация формулировок требования об отсутствии судимости в случаях, когда такое требование установлено в отношении отдельных лиц, разграничение понятий и функций единоличного исполнительного органа и руководителя службы по управлению рисками в негосударственном пенсионном фонде, отметил Николай Журавлев.

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