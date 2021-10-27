Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#IAC#Дмитрий Рогозин#Главкосмос#Дмитрий Лоскутов#космический туризм#Туристы#Вызов27.10.2021 16:59

На «Экспо-2020» состоялась презентация проекта «Вызов»

В среду, 27 октября 2021 года, на площадке Al Wasl Plaza на «Экспо-2020» состоялась международная конференция, посвященная актуальным вопросам освоения космического пространства, международной кооперации и инновациям, появлению новых видов деятельности, связанных с космосом. В рамках данной конференции также прошла презентация, посвященная опыту уникального научно-просветительского проекта «Вызов», который является важным этапом в развитии космического туризма и пилотируемых полетов.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, генеральный директор компании «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов, а также участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд.

В частности, Дмитрий Лоскутов сообщил, что Главкосмос заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые полетят на транспортных пилотируемых кораблях серии «Союз МС» в 2024 году. Гендиректор добавил, что компания получила ряд других запросов на туристические полёты в космос.

«Сегодня Главкосмос подписал предварительное соглашение о предоставлении четырёх мест в 2024 году, а это означает два коммерческих рейса в 2024 году с клиентами. Я не буду говорить, что это за клиенты», — сказал Лоскутов на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2021 в Дубае.

Напомним, 17 октября 2021 года спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) совершил штатную посадку в расчетной точке на территории Казахстана. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, пробывший на орбите более полугода, а также участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд провели в космическом пространстве 12 суток, их доставил на станцию космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров на пилотируемом корабле «Союз МС-19». Кинематографисты и российские космонавты работали над художественным фильмом «Вызов» − первым в истории игровым кино, съемки которого велись за пределами Земли.

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