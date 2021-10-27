Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#BepiColombo#Меркурий27.10.2021 16:11

МГНС стал частью международной программы по локализации гамма-всплесков

Российский прибор МГНС, созданный в Институте космических исследований Российской академии наук, на борту межпланетного космического аппарата MPO миссии «БепиКоломбо» 21 октября 2021 года стал частью международной программы InterPlanetary Network по локализации космических гамма-всплесков.

Космические гамма-всплески излучаются источниками неизвестной природы на космологических расстояниях. Положение вспыхнувших источников на небесной сфере (то есть их локализацию) можно определить по относительному запаздыванию регистрации всплесков космическими детекторами в разных точках Солнечной системы. На основе данных по локализации астрономы проводят поиск вспыхнувших космических объектов с помощью различных обсерваторий для выяснения их природы.

В программе IPN на сегодняшний день участвуют шесть приборов на бортах различных космических аппаратов. Только два из них находятся на межпланетном расстоянии от Земли: МГНС на орбите перелета к Меркурию и ХЕНД на борту марсианского аппарата Mars Odyssey. Оба прибора были созданы в отделе ядерной планетологии ИКИ РАН. За первые несколько дней участия прибора МГНС в программе IPN было выпущено два циркуляра по локализации гамма-всплесков: GRB 210927B и GRB 211019A.

Разработанный в Институте космических исследований РАН прибор МГНС (Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр) установлен на борту космического аппарата MPO миссии «БепиКоломбо» для изучения элементного состава поверхности и полярных областей Меркурия. Изучение космических гамма-всплесков, а также солнечных вспышек — дополнительные задачи эксперимента МГНС. После прибытия «БепиКоломбо» к Меркурию в конце 2025 года планируется исследование планеты с орбиты в течение года с возможностью продления миссии.

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BepiColombo — совместный проект Европейского космического агентства и Японского аэрокосмического агентства при ведущей роли ESA с участием Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в части научных приборов по изучению Меркурия с орбиты его искусственного спутника. Участие России в проекте «БепиКоломбо» зафиксировано в Федеральной космической программе.

Российские ученые принимают участие в научной программе миссии; четыре прибора в составе научной аппаратуры обоих аппаратов создаются при участии или полностью в Институте космических исследований РАН, российские исследователи выступают как руководители и со-руководители экспериментов.

Источник: ИКИ РАН

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