Л. Сафин: Нужно привлекать частные инвестиции в транспортный комплекс на основе государственно-частного партнерства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел парламентские слушания «О построении опорной транспортной сети РФ, интегрированной в международную систему трансграничных перевозок».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан провел парламентские слушания «О построении опорной транспортной сети Российской Федерации, интегрированной в международную систему трансграничных перевозок».

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Сенатор указал, что вопросы развития объектов транспортной инфраструктуры РФ рассматриваются давно. «При этом высокоскоростных железнодорожных магистралей не построено, узкие места на Восточном полигоне в полной мере не устранены, количество объектов аэропортовой инфраструктуры, подлежащих реконструкции и модернизации, существенно сокращается. Одна из основных причин такого положения дел, на наш взгляд, — отсутствие частных инвестиций в развитие транспортного комплекса на основе государственно-частного партнерства, которые компенсируют при необходимости дефицит финансирования из государственного бюджета. А этот дефицит по ряду причин существует».

Ленар Сафин отметил, что в проекте новой редакции Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года указывается, что она является основой для формирования генеральной схемы развития Единой опорной транспортной сети РФ, региональных стратегических планов развития транспортных систем, стратегий развития организаций, работающих в сфере транспорта.

«Единая опорная транспортная сеть Российской Федерации – сбалансированная и связная транспортная сеть, объединяющая в себе важнейшие объекты транспортной инфраструктуры для всех видов транспорта и обеспечивающая функциональное единство транспортной системы, устойчивую взаимосвязь и пространственное развитие крупнейших населенных пунктов, экономических центров, основных минерально-сырьевых и производственных зон, геостратегических территорий, объектов культурного наследия России, наиболее востребованных объектов туризма и рекреационных районов», — сказал сенатор.

«Возникает вопрос, связанный с реализацией государственных программ федеральных ведомственных проектов, направленных на достижение указанных целей и задач. Что нужно сделать, чтобы финансирование не сокращалось, а увеличивалось? Возможно, нужно закрепить законодательно табу на их секвестирование, возможно, нужны еще какие‑то меры», — сказал парламентарий.

Заместитель директора Департамента экономики и проектов Министерства транспорта РФ Андрей Бахаев проинформировал об общих принципах разработки Единой опорной транспортной сети. «По итогам утверждения Правительством РФ Транспортной стратегии Минтранс России совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти, бизнес сообществом в шестимесячный срок разработает план ее реализации. Также планируется разработка генеральной схемы Единой опорной транспортной сети. Эти документы позволят детализировать и расшить Транспортную стратегию».

Участники парламентских слушаний обсудили основные направления развития Единой опорной транспортной сети, а также механизмы ее интеграции в международную систему трансграничных перевозок.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Иркутской, Ленинградской, Мурманской и Свердловской областей, государственных некоммерческих компаний, осуществляющих развитие транспортной инфраструктуры.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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