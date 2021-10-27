Конференция сторон Конвенции ЮНЕСКО дала максимальную оценку российской антидопинговой системе

Source: Russia Ministry of Sport

На основе доклада, сделанного в 2021 году, система Anti-Doping Logic (ADLogic) признала Российскую Федерацию на 100% соблюдающей Конвенцию ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте.Об этом было объявлено сегодня, 27 октября, в рамках 8-й сессии Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте, в которой принимает участие российская делегация во главе с Министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным.Государства – участники Конвенции ЮНЕСКО каждые два года направляют собственный национальный доклад о выполнении положений Конвенции через систему Anti-Doping Logic (ADLogic), учрежденную в 2009 году.Страны самостоятельно заполняют вопросник системы, оценивая различные компоненты антидопинговой политики. ADLogic состоит из 21 основного вопроса, охватывающего области регулирования Конвенции: национальную антидопинговую деятельность, международное сотрудничество, образование и подготовку, а также исследования.

Среди критериев, которым должна быть вынесена оценка: соответствие антидопинговой деятельности государства целям Конвенции, противодействие использованию запрещенных препаратов, методов и пишевых добавок, соблюдение финансовых требований, осуществление допинг-контроля, взаимодействие организаций в антидопинговой работе, а также в осуществлении допинг-контроля, образовательные программы и тренинги, наличие и соблюдение спортсменами профессионального кодекса поведения, образовательная деятельность с участием спортсменов, тренеров и специалистов, уровень содействия проведению исследований, распространение и публикация их результатов, а также развитие спортивной науки.В России в декабре 2020 года была создана Правительственная комиссия по вопросам Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая призвана объединять усилия всех органов государственной власти и организаций в борьбе с допингом. Председателем комиссии является Министр спорта Олег Матыцин.

Среди основных задач комиссии: координация и повышение эффективности работы федеральных органов государственной власти и организаций в рамках деятельности высшего органа Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте – Конференции сторон, подготовка к сессиям Конференции, а также информирование заинтересованных федеральных органов государственной власти о деятельности ЮНЕСКО в области борьбы с допингом в спорте.

Пресс-служба Минспорта России

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