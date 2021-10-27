Г. Карелова: Система здравоохранения нуждается в поддержке государства и ответственности со стороны граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Меры поддержки дадут больший результат в том случае, если граждане осознанно подойдут к мерам профилактики и вопросу вакцинации, подчеркнула вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала решение Правительства РФ направить свыше 56 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

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Вице-спикер СФ подчеркнула, что меры поддержки дадут больший результат в том случае, если граждане осознанно подойдут к мерам профилактики и вопросу вакцинации, которая сегодня является определяющим фактором в борьбе с коронавирусом.

Все мы видим, как стремительно развивается ситуация с пандемией коронавируса — доля свободного коечного фонда составляет около 12 процентов. Особую тревогу вызывает динамика смертности от COVID-19

«К сожалению, все мы видим, как стремительно развивается ситуация с пандемией коронавируса — доля свободного коечного фонда составляет около 12 процентов. Особую тревогу вызывает динамика смертности от COVID-19», — отметила Галина Карелова.

Парламентарий напомнила, что за последнее время Правительством РФ по поручению Президента России был принят ряд мер по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции. «Для эффективного функционирования системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможные ресурсы. Врачи, медицинские сестры, сотрудники больниц, поликлиник, персонал скорой помощи снова оказались на переднем фронте борьбы за жизни и здоровье граждан России. Сейчас крайне важно, чтобы каждый житель страны с предельным вниманием отнесся к рекомендациям врачей и органов власти. Особенно это касается людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Все принятые меры будут эффективны только при условии объединения усилий, солидарности и взаимовыручки. Возможность снизить нагрузку на здравоохранение и остановить темпы роста заболеваемости зависит от каждого из нас», — прокомментировала Галина Карелова.

Вице-спикер СФ уверена, что единственным способом вернуться к привычной жизни остается вакцинация и соблюдение мер профилактики. По словам сенатора, нерабочие дни – самое оптимальное время для того, чтобы поставить вакцину, тем, кто этого еще не сделал, и провести время дома с семьей, уделив внимание своим родным и близким.

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