«Газпром» и Узбекистан обсудили совместные проекты

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 октября 2021, 21:10

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра энергетики Республики Узбекистан Алишера Султанова.

Стороны выразили удовлетворение ходом сотрудничества в области энергетики, обсудили текущие и перспективные вопросы взаимодействия, в том числе совместные проекты по добыче газа на месторождениях Республики.

Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках планируемого к подписанию Соглашения о стратегическом партнерстве между Министерством энергетики Республики Узбекистан, Государственным комитетом по геологии Республики Узбекистан и ПАО «Газпром».

Справка

Основной партнер «Газпрома» в Узбекистане — АО «Узбекнефтегаз», которое занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа.

В 2017 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В мае 2018 года «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали Дополнительное соглашение №2 к Соглашению о разделе продукции по доразработке месторождения Шахпахты. Документ предусматривает продолжение добычи газа до 2024 года.

Интересы «Газпрома» в Узбекистане представляет Gazprom EP International B.V. — специализированное предприятие ПАО «Газпром» по реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов. В октябре 2018 года Gazprom EP International и Министерство энергетики Республики Узбекистан подписали Соглашение о разделе продукции в отношении месторождения Джел.

Управление информации ПАО «Газпром»

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