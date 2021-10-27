Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор организовала присоединение к проекту «Правовая помощь онлайн» трех новых участников.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели провела церемонию подписания соглашений о присоединении к проекту «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций» (ранее проект назывался «Правовая помощь онлайн») трех новых участников.

Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП) будет оказывать государственную помощь производителям и участникам кластеров региона на условиях софинансирования, безвозмездную государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП) будет оказывать государственную помощь производителям и участникам кластеров региона на условиях софинансирования, безвозмездную государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым. Среди перечня услуг есть льготные займы, консультации юристов и бухгалтеров, составление бизнес-планов, размещение в бизнес-инкубаторе и так далее», — сообщила Ирина Рукавишникова.

По ее словам, созданная администрацией Ростова «Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства» будет оказывать более 10 различных услуг, в том числе, помощь при государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, при участии субъектов малого предпринимательства в судебных процедурах, при применении контрольно-кассовой техники и оформлении договорных отношений, при бизнес-планировании и привлечении финансовых ресурсов и т. д.

Сенатор также сообщила, что третий новый участник проекта «МФЦ –общественные приемные органов власти и организаций», Департамент экономики города, будет информировать об экскурсиях и турах в Ростове-на-Дону и Ростовской области, о возможностях туристической отрасли.

«Субъектам малого и среднего бизнеса будет уделено очень серьезное внимание. Это особенно актуально в связи с антиковидными ограничениями. Помощь будет оказываться как действующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает свое дело. Следующим шагом должна стать разработка мобильного приложения, чтобы консультации велись полностью дистанционно», — добавила Ирина Рукавишникова.

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