В. Матвиенко: Третий Евразийский женский форум стал ярким международным событием. Началась подготовка к Четвертому Форуму

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела совместное заседание Организационного комитета и Совета Евразийского женского форума.

Третий Евразийский женский форум превзошёл все ожидания, и стал по‑настоящему ярким международным событием.

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Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе совместного заседания Организационного комитета и Совета Евразийского женского форума.

Третий Евразийский женский форум состоялся 13–15 октября 2021 года в городе Санкт-Петербурге. Его организаторы — Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств, оператор Форума – Фонд Росконгресс.

«Было получено много положительных откликов, они продолжают поступать. Мы получили высокую оценку за то, что, несмотря на панднемию, смогли повести Форум в очном формате. Для такого мероприятия эмоции очень важны».

Председатель СФ поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке и проведении Форума. «Благодаря неформальному отношению Форум прошёл с невероятным успехом. Как отметил Президент России Владимир Путин, Форум подтвердил статус эффективной площадки для международного диалога и выработки подходов к решению глобальных проблем», — сказала Валентина Матвиенко.

Санкт-Петербург вновь показал свое гостеприимство, наша страна заявила о себе как о важном центре мирового женского движения, отметила спикер СФ. «Россия взяла на себя такую миссию, исходя из того, что нам есть, что сказать по этой теме. Безусловно, этот Форум имел огромное международное значение. Но не менее важное значение и для внутренней повестки. Женщины почувствовали к себе внимание, почувствовали свою востребованность, поддержку, которая оказывается многим проектам, включая женское предпринимательство».

Валентина Матвиенко выразила признательность Президенту России Владимиру Путину. «Участие Президента в таком формате – это, безусловно, главное событие. Его содержательное выступление имело большой резонанс. Мы видим, что глава государства глубоко погружён в эту тематику, уделяет ей приоритетное внимание».

Совместное заседание Организационного комитета и Совета Евразийского женского форума

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Совместное заседание Организационного комитета и Совета Евразийского женского форума

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Совместное заседание Организационного комитета и Совета Евразийского женского форума

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Совместное заседание Организационного комитета и Совета Евразийского женского форума

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О статусе Форума свидетельствует видеообращение к участникам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сказала спикер СФ.

Авторитет Форума подтверждается большим числом участников, широким представительством стран, международных организаций, считает Валентина Матвиенко. По ее словам, в 90 мероприятиях форума, на которых выступили 600 спикеров, приняли участие более двух с половиной тысяч человек, мероприятия транслировались в режиме онлайн в интернете, состоялось большое число двусторонних встреч с зарубежными парламентариями.

Глава СФ поблагодарила Председателя Правительства, руководителей и представителей министерств и ведомств за помощь и поддержку в организации мероприятия, конструктивное взаимодействие по всем вопросам, а также сенаторский корпус, руководство палаты, в первую очередь заместителя Председателя Оргкомитета Форума, заместителя председателя Совета Федерации Галину Карелову. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Валентина Матвиенко также отметила работу Редакционного комитета во главе с заместителем Председателя СФ Константином Косачевым КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл по подготовке качественного итогового документа Форума. «Важно, чтобы все решения были выполнены, чтобы на Четвертом Евразийском форуме мы могли отчитаться, как мы продвинулись по актуальным темам, которые обсуждали на Форуме». Подготовка к Четвертому Форуму уже началась, сказала Валентина Матвиенко.

Отдельную благодарность глава СФ выразила Секретариату МПА СНГ, Аппарату СФ, Фонду Росконгресс.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова поблагодарила членов Организационного комитета и Совета Евразийского женского форума за вложенные усилия в подготовку и проведение мероприятия, отметив, что очередная высоко взятая планка – результат слаженной командной работы во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В своем выступлении сенатор сделала акцент на необходимости актуализации перечня проектов, находящихся в фокусе внимания Совета Евразийского женского форума. «Часть проектов получит свое развитие, часть – совершенно новые инициативы в сфере экологии, образования и развития цифровых технологий», — сказала вице-спикер.

Галина Карелова назвала позитивным знаком проведение Форума с участием столь большого числа представителей мирового женского сообщества. По словам вице-спикера, это еще одно свидетельство того, что, несмотря на внешние обстоятельства, участников двух предыдущих форумов связывают крепкие партнерские, а зачастую и дружеские отношения, сложившиеся в процессе системной проектной деятельности.

«Именно непрерывная комплексная работа в части реализации многосторонних глобальных проектов – ключевая особенность Евразийского женского форума, и мы признательны нашим партнерам за совместную деятельность, которая продолжается на фоне пандемии, а также непростой ситуации в международных отношениях», — сказала сенатор.

Подводя итоги, Галина Карелова рассказала о текущих проектах, среди которых создание постоянного координационного механизма на платформе ЕЖФ для членов «Женской двадцатки» (W20), проведение 3 ноября Шестого конкурса женских предпринимательских проектов в АТЭС, создание клуба победителей АТЭС (APEC BEST Award) и Женского делового клуба лидеров фармацевтического сообщества, запуск международной образовательной программы для женщин по развитию цифровых навыков, разработанной совместно с Организацией Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и многие другие.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель МИД России Мария Захарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Наталья Комарова, КомароваНаталья ВладимировнаГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры члены Организационного комитета и Совета Евразийского женского форума.

В ходе мероприятия состоялось награждение Почетным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитие парламентаризма», благодарностями Председателя СФ за большой вклад в организацию и проведение Третьего Евразийского женского форума.

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