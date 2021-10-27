Встреча с Марией Львовой-Беловой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Мария Алексеевна, добрый день!

М.Львова-Белова: Добрый день, Владимир Владимирович!

В.Путин: Мария Алексеевна, Вы член Совета Федерации с какого года?

М.Львова-Белова: Год назад я стала сенатором Совета Федерации от Пензенской области.

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В.Путин: Мария Алексеевна, у Вас такая большая семья. Сколько всего детей-то у Вас?

М.Львова-Белова: Детей девять – пятеро рождённых, четверо приёмных, и тринадцать молодых ребят с инвалидностью под опекой, но они со мной не живут, они живут в моих проектах сопровождаемого проживания.

В.Путин: Как же Вы со всем справляетесь? Я имею в виду и общественную нагрузку.

М.Львова-Белова: Многодетные мамы они же такие, многозадачные.

В.Путин: И что из всего того, чем Вы занимались и занимаетесь, Вам нравится больше всего?

М.Львова-Белова: Владимир Владимирович, конечно, это работа с семьями в трудной жизненной ситуации, с детьми-сиротами, с молодыми людьми с инвалидностью – это настолько мне близко и ценно. Я понимаю, что если у меня есть возможность участвовать в жизни этих людей, то я с огромным удовольствием это делаю.

В.Путин: Мария Алексеевна, у Вас и опыт очень хороший, большой общественной работы, и семейное, конечно, воспитание своих собственных детей.

Конечно, эта площадка – омбудсмена по правам ребёнка – она даёт возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт для того, чтобы на этом поприще добиваться серьёзных, значимых результатов уже для большого количества семей и деток.

Я так понимаю, что Вы готовы к этой работе.

М.Львова-Белова: Владимир Владимирович, я благодарю Вас за оказанное доверие, для меня это, правда, большая честь.

Защитой прав детей я занимаюсь уже 15 лет, опыт большой, для меня это и личная история. Я понимаю, что будут темы, которые для меня пока новые, и мне только предстоит в них погрузиться, но опыт работы «на земле», с социально не защищёнными категориями, с многодетными семьями, с сиротами, конечно же, опыт работы в Совете Федерации под руководством Валентины Ивановны Матвиенко, я уверена, мне в этом поможет. Плюс с Анной Юрьевной Кузнецовой у нас хорошие рабочие отношения.

Мне кажется, очень важно сохранить то лучшее, что наработано за это время и двигаться дальше, и важно уделять особое внимание защите прав детей на семью, образование, здоровье и создавать равные условия для всех детей вне зависимости от их социального статуса, от их места проживания, от их особенностей здоровья, поддерживать многодетные семьи.

Поэтому, Владимир Владимирович, если Вы позволите, если Вы доверите, я, конечно, с огромным удовольствием займусь этой работой.

И, Владимир Владимирович, я не могу не поделиться с Вами личной историей: мне 15 лет, я лежу с младшим братом в больнице и в соседней палате я впервые увидела малыша-отказничка, и он такой был маленький, такой беззащитный, лежал там, на этой голой клеёнке. И я тогда у стекла этого бокса дала себе зарок, что, когда я вырасту, сделаю всё, что от меня зависит, для того, чтобы у [каждого] ребёнка, живущего в России, была забота, поддержка, внимание взрослых людей. И я считаю, что миссия Уполномоченного [по правам ребёнка] как раз в этом.

В.Путин: Объём работы здесь большой, миссия в высшей степени благородная, и я от всего сердца, Мария Алексеевна, желаю Вам успехов.

М.Львова-Белова: Спасибо, Владимир Владимирович.

Я бы хотела попросить у Вас возможности встречи через два месяца. Сейчас я бы хотела погрузиться в работу, а через два месяца уже более предметно обсудить своё видение и задачи на ближайшую перспективу.

В.Путин: Хорошо, мы так и сделаем.

Всего хорошего.

М.Львова-Белова: Спасибо большое.

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