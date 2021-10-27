Восточноазиатский саммит

Source: President of Russia – Kremlin

В 2021 году саммит проходит под председательством Брунея. Участники встречи обсуждают вопросы экономического восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции.

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В.Путин: Ваше Величество! Уважаемые коллеги!

Прежде всего также хочу поблагодарить его Величество Султана Брунея за организацию сегодняшнего мероприятия.

Восточноазиатские саммиты представляют хорошую возможность обсудить обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наметить пути решения наиболее острых проблем и выработать меры по поддержанию мира и стабильности, укреплению взаимовыгодного и многопланового сотрудничества.

Наш общий регион действительно стал одним из наиболее динамичных глобальных центров политической, деловой и инвестиционной активности. При этом он сталкивается и с серьёзными вызовами и угрозами в сфере безопасности, экономического, социального развития, к которым в последние два года добавился и коронавирус.

И поэтому вполне логично, что саммит фокусируется именно на теме борьбы с пандемией, преодоления её последствий, на вопросах реализации принятого по инициативе России на предыдущей встрече совместного заявления по сотрудничеству на противоэпидемическом треке. В этом контексте мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекциями.

Мы могли бы и расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР. В ноябре–декабре проведём на этой площадке новую серию профильных курсов повышения квалификации, на которые ждём представителей из стран региона.

Отмечу, что Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону.

Российские препараты, прежде всего «Спутник V», одобрены к применению в 70, а поставляются в более чем 50 государств. Признательны многим партнёрам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин. Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе.

В условиях пандемии и связанных с ней жёстких ограничений – соблюдения карантина, самоизоляции – особое значение приобретают вопросы охраны психического здоровья и психологической поддержки населения. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем инициативу брунейского председательства принять по итогам сегодняшней встречи отдельное тематическое заявление.

И вообще мы предлагаем учредить под эгидой Восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия и представим конкретные соображения на этот счёт в ближайшее время по экспертным каналам.

Уважаемые коллеги!

Считаем весьма важным, чтобы государства нашего региона занимались дальнейшим укреплением торговых и хозяйственных связей, тем более что деловая активность постепенно оживает. России, например, уже удалось выйти на докризисный уровень: прирост ВВП по отношению к августу 2020 года достиг 3,7 процента.

Товарооборот России со странами – участницами Восточноазиатских саммитов за первые восемь месяцев текущего года вырос более чем на 34 процента – до 162 миллиардов долларов. Прямые накопленные инвестиции представленных здесь государств в российскую экономику составили 18,5 миллиарда долларов, за пять лет это более чем двукратное увеличение.

Необходимо поддержать начавшийся процесс экономического оздоровления, предпринимая дополнительные меры по стимулированию системообразующих отраслей экономик наших стран, стремиться к дальнейшей координации усилий на данном направлении.

Отдельного внимания, на наш взгляд, требует сфера туризма – одна из наиболее пострадавших от COVID-19. А для ряда стран, участвующих в этом саммите, туристическая отрасль является основной по числу рабочих мест: до пандемии она генерировала порядка десяти и более процентов их дохода.

С учётом этого Россия выступила с идеей принятия по итогам сегодняшнего обсуждения совместного заявления в поддержку туристической индустрии. Есть и конкретная инициатива – организовать встречу руководителей профильных ведомств уже в январе 2022 года на полях Туристического форума АСЕАН в Камбодже, а в дальнейшем сделать такие контакты регулярными.

Не менее актуально стоят задачи по активизации роста и в других отраслях экономики, в том числе в промышленности, энергетике, финансах. В этих целях полагали бы полезным подготовить и представить на утверждение лидеров в следующем году «дорожную карту» сотрудничества стран – участниц Восточноазиатских саммитов по всему спектру экономической проблематики.

Поддерживаем также предложение принять по итогам нашего саммита заявление об устойчивом восстановлении. Упомянутые в нём приоритеты, касающиеся борьбы с изменением климата, поощрения инноваций в областях декарбонизации, развития технологий и отраслей с низким уровнем выбросов действительно требуют от всех нас слаженного, коллегиального взаимодействия.

И конечно, мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве с представленными на Восточноазиатских саммитах государствами по тематике цифровизации. Цифровые технологии являются хорошим подспорьем в решении комплексной задачи укрепления взаимосвязанности в регионе, развития инфраструктуры и торговли, транспортно-логистических коридоров.

Рассчитываем на высокую отдачу от проекта «Инновации для «умных» и устойчивых городов России и АСЕАН», который запускается по линии нашего диалогового партнёрства с ассоциацией. Самое активное участие в нём примет наша столица Москва, которая входит в топ-7 «умных городов» мира.

Наконец, не могу не отфиксировать, что наряду с необходимостью решения всех вышеперечисленных острых проблем в здравоохранении, да и в целом на социальном треке и в экономике важно не ослаблять совместные усилия по поддержанию региональной стабильности и безопасности. Это тем более актуально с учётом того, что число вызовов и угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшается, но и растёт, обостряются застарелые и проявляются новые конфликтные ситуации.

Мы, в частности, уже неоднократно отмечали, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своём обширном пространстве, а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружений.

Понимая всю опасность такого развития событий, Россия, как известно, объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьёзному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами. Это российское предложение остаётся в силе, и его актуальность даже растёт.

Хочу повторить, Россия последовательно выступает за формирование в АТР системы равной и неделимой безопасности, укрепление атмосферы конструктивного сотрудничества на принципах международного права, включая уважение суверенитета, равноправия и учёта интересов друг друга.

Только так, на наш взгляд, можно купировать имеющиеся и возникающие угрозы, решать проблемы, остро стоящие не только перед нашим регионом, но и перед мировым сообществом в целом, а также эффективно взаимодействовать в интересах устойчивого развития и повышения благосостояния населения.

Российская сторона будет и далее вносить свой вклад в такую совместную работу.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI