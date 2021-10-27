А. Широков: Совершенствование инфраструктуры Северного морского пути поможет социально-экономическому развитию арктических и дальневосточных регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание рабочей группы по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ.

Состоялось заседание рабочей группы по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ. Мероприятие провел заместитель председателя Совета, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области

На заседании обсуждалась тема «Северный морской путь — национальная транспортная артерия России: развитие потенциала флота и береговой инфраструктуры».

Создание на основе Северного морского пути международного транспортного конкурентоспособного коридора станет связующим звеном для устойчивого развития всех арктических и дальневосточных регионов, драйвером развития их экономики

Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Андрей Базилевский

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ

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Сенатор отметил, что эта тема имеет высокую актуальность в контексте социально-экономического и пространственного развития как Арктической зоны, так и России в целом. «Почти 20 процентов территории нашей страны занимает Арктическая зона, и создание на основе Северного морского пути международного транспортного конкурентоспособного коридора станет связующим звеном для устойчивого развития всех арктических и дальневосточных регионов, драйвером развития их экономики», — сказал Анатолий Широков.

По словам парламентария, основным конкурентным преимуществом является то, что значительная часть маршрута Северного морского пути проходит по внутренним морским водам России. «Но таким преимуществом необходимо грамотно воспользоваться, а для этого важно модернизировать существующую и строить новую береговую инфраструктуру, увеличивать портовые мощности, развивать ледокольный флот».

Сенатор добавил, что, несмотря на очевидные преимущества Северного морского пути, этот маршрут не рассматривается крупными компаниями в качестве приоритетного. Основными сдерживающими факторами являются нерегулярность перевозок, высокие тарифы на проводки и ставки портовых сборов, низкое качество портовой инфраструктуры.

В настоящее время предпринимаются большие усилия по модернизации портовой инфраструктуры Арктического бассейна. Реализуются мероприятия в рамках федерального проекта «Развитие морских портов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сообщил Анатолий Широков.

«На линии Северного морского пути у нас 18 портов. Активные работы по модернизации сейчас идут в портах Мурманска, Архангельска, Певека. До 2024 года будут модернизированы еще четыре порта. Ведется строительство терминала «Енисей», порта «Бухта Север», терминала «Утренний». После их ввода в эксплуатацию в 2024 году суммарный грузооборот портов Северного морского пути составит 85 миллионов тонн», — подчеркнул сенатор.

Со стороны государства также уделяется большое внимание укреплению и обновлению ледокольного флота. Активно обновляется группировка атомных ледоколов России в Арктике, отметил Анатолий Широков.

По словам сенатора, необходимо установить долгосрочные экономически обоснованные тарифы на ледокольную проводку судов по Северному морскому пути, учитывающие интересы, как поставщиков, так и потребителей услуг. «Развитие современного морского транспортного коридора, эффективное функционирование портовой инфраструктуры будет способствовать решению задачи социально-экономического развития арктических и дальневосточных регионов, повышению статуса России как крупнейшего логистического узла», — подчеркнул парламентарий.

В обсуждении приняли участие члены рабочей группы, сенаторы Российской Федерации Александр Акимов, АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Андрей Базилевский, БазилевскийАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Анна Отке, ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Артем Шейкин, ШейкинАртем Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области директор Департамента развития инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сослан Абисалов, заместитель директора Дирекции Северного морского пути — директор Департамента развития СМП и прибрежных территорий Госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко, директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ Борис Кабаков, представители Министерства обороны РФ, Министерства экономического развития РФ, МЧС России, Росрыболовства, предприятия «Росморпорт», эксперты.

По итогам работы будут подготовлены предложения, направленные на дальнейшее развитие потенциала флота и береговой инфраструктуры Северного морского пути.

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