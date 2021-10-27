А. Ракитин: Экскурсии по историческим местам расширяют знания подрастающего поколения об истории Отечества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Попечительского совета Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе рабочей поездки в регион провел заседание Попечительского совета Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского. В ходе мероприятия было обсуждено выполнение плана работы Совета, внесены предложения по проведению конкретных мероприятий с учащимися до конца 2021 года, направленные на патриотическое воспитание кадет. В заседании приняли участие руководители управлений Росгвардии, МЧС РФ, Пограничного управления ФСБ России, руководители коммерческих структур г.Петрозаводска.

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По словам сенатора, руководители, учителя кадетского корпуса много внимания уделяют патриотическому воспитанию учащихся. Их предложения и инициативы всегда поддерживаются Попечительским Советом. Ежегодно выпускники поступают в высшие военные училища МО РФ и других силовых структур, получают гражданские специальности, посвящают свою жизнь служению обществу и государству.

Также Александр Ракитин встретился с учащимися Карельского Кадетского корпуса, которые в год празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, посетили город Переславль-Залесский. Кадеты ознакомились с экспонатами музея Александра Невского, побывали и в одном из старейших отечественных музеев — Музее-усадьбе «Ботик Петра I».

Александр Ракитин встретился с учащимися Карельского Кадетского корпуса

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Александр Ракитин встретился с учащимися Карельского Кадетского корпуса

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Александр Ракитин встретился с учащимися Карельского Кадетского корпуса

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Александр Ракитин встретился с учащимися Карельского Кадетского корпуса

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Александр Ракитин встретился с учащимися Карельского Кадетского корпуса

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Впечатление на кадет произвело посещение городов Ростов, (Ярославская область) и Костромы, которые входят в «Золотое кольцо» России. Для ребят в Ростове была организована экскурсия по территории Кремля.

Кадетам корпуса побывали также в городах Углич и Мышкин. Там для них была организована экскурсия в музей гидроэлетроэнергетики, возложили цветы у Вечного огня.

«Экскурсии по историческим местам нашей Родины очень познавательны, расширяют знания подрастающего поколения об истории Отечества, способствуют сохранению исторической памяти», — отметил Александр Ракитин.

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