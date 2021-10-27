А. Майоров провел парламентские слушания, посвященные совершенствованию госполитики в сфере лесного хозяйства

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в рамках подготовки к заседанию Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации, которое пройдет 12 ноября текущего года.

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».

Смотрите также

Провел мероприятие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

По его словам, законодательное обеспечение развития лесного комплекса России — одно из приоритетных направлений деятельности Совета Федерации.

В соответствии с поручением Президента РФ, данного по итогам состоявшегося в сентябре 2020 г. совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, постановлением Совета Федерации от 3 ноября 2020 года «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» Правительством РФ проводятся преобразования в лесном секторе экономики. Это «цифровизация» лесного хозяйства, модернизация системы ЛесЕГАИС, которая обеспечит контроль за заготовкой и переработкой древесины, полностью исключит оборот незаконно заготовленного леса. Это усиление контроля за лесами, федерализация лесоустройства, развитие питомников, биржевой торговли лесом и другие направления развития, пояснил Алексей Майоров.

Он напомнил, что в весеннюю сессию были приняты федеральные законы по перечисленным направлениям. В целях их реализации Правительством РФ, Министерством природных ресурсов и экологии России принимаются и разрабатываются необходимые правовые акты, увеличивается финансирование отрасли и мы видим нашу задачу сегодня не только в том, чтобы оценить результаты проделанной за год работы, но и в том, чтобы определить «болевые точки» и сосредоточить на них усилия Правительства РФ, Федерального Собрания, регионов, науки и бизнеса.

Парламентские слушания «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства»

1 из 15

Алексей Майоров

2 из 15

Сергей Рябухин

3 из 15

Анна Отке

4 из 15

Дина Оюн

5 из 15

Татьяна Талабаева

6 из 15

Парламентские слушания «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства»

7 из 15

Алексей Майоров

8 из 15

Дина Оюн

9 из 15

Парламентские слушания «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства»

10 из 15

Парламентские слушания «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства»

11 из 15

Парламентские слушания «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства»

12 из 15

Парламентские слушания «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства»

13 из 15

Парламентские слушания «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства»

14 из 15

Парламентские слушания «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства»

15 из 15

«Совет Федерации в тесном сотрудничестве с Правительством РФ последовательно проводит политику поддержки отрасли, держит на постоянном контроле реализацию первоочередных задач развития. Эта деятельность проводилась в последние два года в рамках межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства под руководством заместителя Председателя СФ Юрия Воробьёва. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Ее работа, вклад в законодательное обеспечение развития отрасли были высоко оценены главой Совета Федерации», — сказал сенатор.

«В целях создания мощной стартовой площадки для инициатив прорывного развития лесного комплекса на базе этой рабочей группы по поручению Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга создан Совет по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации при СФ под председательством Юрия Воробьева», — подчеркнул сенатор.

Глава Комитета СФ обратил внимание, что парламентские слушания являются подготовкой к заседанию Совета, которое пройдет 12 ноября текущего года в Совете Федерации. «В сложных условиях ограничений необходимо обеспечить высокий темп развития, в максимальные сроки выйти на результат – повысить доходность лесного хозяйства, его инвестиционную привлекательность, обеспечить социальную защиту работникам отрасли, привлечь молодежь, а также обеспечить охрану, защиту и воспроизводство наших лесов на основе научных достижений. Для этого необходимо объективно оценить итоги проделанной работы и внести конкретные предложения по решению проблемных вопросов. Созданная Советом Федерации площадка придаст новый импульс развитию отрасли в целом, поможет добиться высоких результатов», — убежден Алексей Майоров.

В дискуссии участвовали заместитель Министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко и заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов. Они проинформировали о текущей ситуации в отрасли, в том числе с лесными пожарами, а также планами на будущий год.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области в ходе своего выступления предложил доработать проект Методики распределения между субъектами Федерации субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана региональным органам государственной власти. Речь идет о введении корректирующих коэффициентов бюджетной обеспеченности, снижении затрат на выполнение единицы лесохозяйственных, лесоохранных и лесовосстановительных работ и др.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай подчеркнула, что развитие лесного комплекса страны — важнейшая и актуальная научно-техническая задача, которая требует к себе значительного внимания. И одна из основных проблем лесного комплекса – кадры. В частности, имеются серьезные проблемы в системе среднего профессионального образования, ощущается кадровый дефицит рабочих профессий. «Для достижения целей стратегического развития лесного комплекса России и повышения его роли в экономике страны, необходимо решение многих назревших проблем в области научных исследований, и инновационной деятельности. Экспертное сообщество считает, что выход один – создание единого научного центра, который бы позволил координировать разработки и привлекать к НИР и НИОКР профессионалов», — сказала сенатор.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовых рынках Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края сенаторы Российской Федерации, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов, представители профильных министерств и ведомств, субъектов Федерации, эксперты.

MIL OSI