А. Кутепов предлагает законодательно урегулировать вопросы разработки и реализации национальных проектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подготовил изменения в закон о стратегическом планировании.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил изменения в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Они предусматривают законодательное урегулирование вопросов разработки и реализации национальных проектов и программ, нормативное определение понятия национального проекта (программы), их включения в перечень документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне в рамках планирования и программирования, определение полномочий участников стратегического планирования в этой сфере.

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Документ направлен в Правительство РФ для получения заключения.

Как пояснил парламентарий, цель законопроекта — обеспечение полноты законодательного регулирования в сфере стратегического планирования, четкое позиционирование национальных проектов и программ в системе стратегического планирования, а также их логическая увязка с иными документами, прежде всего с государственными программами.

«Все, что заложено в закон о стратегическом планировании, это инструменты реализации госполитики, и это должно быть синхронизировано. Сейчас нацпроекты не являются частью стратегического планирования, но глобальны по задачам и приняты на долгую перспективу. Поэтому, мы считаем, что их нужно включить в систему стратегического планирования, в результате чего они будут синхронизироваться с другими стратегиями», — сказал Андрей Кутепов.

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