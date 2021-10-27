Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Молдовы Андрей Спыну продолжили переговоры об условиях поставок газа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 октября 2021, 22:00

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера c заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и Председателем Правления АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном.

Стороны продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Республику и текущим вопросам взаимодействия «Газпрома» и «Молдовагаза».

Справка

В 2020 году «Газпром» поставил в Молдову 3,05 млрд куб. м газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м).

АО «Молдовагаз» — совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО «Газпром», Правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.

30 сентября 2021 года ПАО «Газпром» и AО «Молдовагаз» подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдовы.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI