Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Молдовы Андрей Спыну продолжили переговоры об условиях поставок газа

Source: Gazprom in Russian
Релиз
27 октября 2021, 22:00
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера c заместителем премьер-министра, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и Председателем Правления АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном.
Стороны продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Республику и текущим вопросам взаимодействия «Газпрома» и «Молдовагаза».
Справка
В 2020 году «Газпром» поставил в Молдову 3,05 млрд куб. м газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м).
АО «Молдовагаз» — совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО «Газпром», Правительством Молдовы и Министерством промышленности Приднестровья.
30 сентября 2021 года ПАО «Газпром» и AО «Молдовагаз» подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдовы.
Управление информации ПАО «Газпром»
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