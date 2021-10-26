Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась рабочая встреча председателей Совета Федерации и Государственной Думы.

В Совете Федерации состоялась рабочая встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

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Собеседники обсудили вопросы взаимодействия сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы восьмого созыва, законодательные и законотворческие планы на осеннюю сессию, а также рассмотрение в парламенте федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

Валентина Матвиенко поздравила Вячеслава Володина с избранием на должность Председателя Государственной Думы. «У наших палат и у нас лично уже сложились хорошие рабочие отношения. Наиболее обсуждаемые, общественно значимые законы мы рассматриваем, начиная с «нулевого» чтения. Сенаторы вносят предложения, которые в большинстве своем учитываются депутатами Государственной Думы. Вместе стараемся делать так, чтобы законы были эффективными и качественными. Я надеюсь, что и новый состав Государственной Думы будет продолжать взаимодействие в таком же ключе», — сказала Спикер СФ.

Наиболее обсуждаемые, общественно значимые законы мы рассматриваем, начиная с «нулевого» чтения. Сенаторы вносят предложения, которые в большинстве своем учитываются депутатами Государственной Думы

Со своей стороны, отметила она, Совет Федерации готов к конструктивному взаимодействию с депутатами по решению текущих задач, которые ставят перед Федеральным Собранием Президент России, граждане страны, которые продиктованы самой жизнью. «Готовы совершенствовать механизмы взаимодействия, донастроить их – на уровне руководства палат, профильных комитетов».

Вячеслав Володин рассказал о формировании рабочих органов, комитетов Государственной Думы. «У нас сейчас в законотворческом портфеле 1247 законопроектов. Уже в ближайшее время в СФ поступят законы, принятые Государственной Думой». Ключевые сейчас на повестке дня – это закон о бюджете, а также бюджетообразующие законы, сказал Вячеслав Володин.

По его словам, несмотря на возникающие разные точки зрения, палатам парламента удается обсуждать вопросы в конструктивном ключе. «Мы делаем все возможное, для того, чтобы решения принимались и, самое главное, чтобы они решали проблемы людей», — подчеркнул спикер Государственной Думы.

Общаясь с журналистами, Валентина Матвиенко отметила, что после выборов в Государственную Думу в России начался новый политический цикл. «В соответствии с Конституцией, каждая из палат имеет свои полномочия, свои обязанности, но вместе с тем мы – единое Федеральное Собрание. В конечном итоге качество законов – наша общая ответственность. Очень важна координация нашей работы, взаимодействие по подготовке актуальных законопроектов, реализации важнейших инициатив».

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